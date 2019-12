Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de desembre de 2019

Nadal és l’espai temporal que s’estén des del 24 de desembre fins al 6 de gener

La nostra associació us desitja un Bon Nadal i un Venturós Any Nou 2020

La Candelera (2 de febrer) és la festa cristiana en què es commemora la presentació de Jesús en el temple i la purificació de la Mare de Déu, Maria

La Candelera és la festa que és, 40 dies després de Nadal, un ritu obligatori en la tradició jueva basat en l’oferta i benedicció de candeles de cera

La tradició marca la Diada com el dia per desmuntar el pessebre i, per tant, el moment en què es dóna per tancat el cicle de Nadal

La presentació de Jesús al Temple i la purificació de Maria és una de les festes més antigues d’entre les tributades a Maria durant l’any

Va ser introduïda a la litúrgia cristiana pel papa Gelasi I l’any 496 com a continuació de diverses tradicions gregues i romanes que se celebraven per aquestes dates

Font: AVL, IEC, wikipedia