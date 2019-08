Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 d’agost de 2019

Àfrica és un vast continent, tenint les seves diferents regions i nacions una gran varietat de tradicions musicals. La música del nord d’Àfrica té en la seva major part una història diferent de la regió subsaharaiana

El Nord d’Àfrica és el bressol de la cultura mediterrània, incloent a Egipte i Cartago abans de ser governada successivament per grecs, romans i gots i convertir-se posteriorment al Magrib del món àrab. Com els gèneres musicals de la Vall del Nil i de la Banya d’Àfrica, les seves músiques perquè són dos música té llaços amb la música d’Orient Pròxim

Àfrica de l’Est i les illes de l’Oceà Índic han tingut una lleugera influència de la música àrab així com per la música de l’Índia, música d’Indonèsia i la música de Polinèsia. No obstant això, les tradicions musicals indígenes de la regió estan basades en la cultura de pobles subsaharians com els parlants de llengües Níger-Congo.

Àfrica del Sud, Central i Àfrica Occidental comparteixen una tradició musical sudsahariana entesa en sentit ampli, si bé prenen també influències d’Europa Occidental i Amèrica del Nord.

Les formes musicals i de ball de la diàspora africana, incloent la música afroamericana i molts gèneres caribenys com soca, calipso i zouk, així com gèneres de música llatinoamericana com rumba, salsa, es van basar en major o menor mesura en la música dels esclaus africans, el que alhora va influenciar la música popular africana

La música del nord d’Àfrica abasta un ampli ventall de tradicions, des de la música de l’Antic Egipte fins a la música berber i la música Tuareg dels nòmades del desert. L’art musical de la regió ha seguit durant segles les regles de la música àrab i andalusí. Entre els seus gèneres populars contemporanis es troba el Raï algerià.

Després, al costat d’aquestes músiques es pot agrupar també la música del Sudan i de la Banya d’Àfrica, incloent la música d’Eritrea, Etiòpia, Djibouti i Somàlia.

La música tradicional africana sol ser funcional per naturalesa. Les interpretacions poden ser llargues i fer a l’audiència partícip de ellas

Entesa d’aquesta manera “pràctica”, la música consisteix en diferents tipus de cançó de treball, peces que acompanyen el naixement, casament, caça i activitats polítiques, música per a espantar els mals esperits i retre tribut als bons, la mort i els ancestres. Cap d’aquestes formes musicals s’interpreta fora del seu context i en la seva majoria està associada amb un tipus de dansa particular. Bona part d’ella, interpretada per professionals, és música sacra o cerimonial i en ocasions es toca en corts reals.

El pioner de l’etnomusicologia Arthur Morris Jones (1889-1980) va observar que els principis rítmics comuns a la major part de les tradicions musicals sudsaharianes constitueixen un sistema principal.

De manera similar, el mestre de la percussió i acadèmic C.K. Ladzekpo afirma que hi ha una profunda homogeneïtat en els principis rítmics de l’Àfrica sudsahariana

La rítmica en creu és la base de part de la música de les gents que parlen llengües Níger-Congo, el major grup lingüístic d’Àfrica del sud i del desert del Sàhara. La rítmica en creu va ser explicada per primera vegada com a base del ritme subsaharià pel professor C.K. Ladzekpo i en els escrits de David Locke.

La polirítmia és la unió de dos o més ritmes. La superposició regular i sistemàtica de ritmes creuats sobre un patró rítmic principal crea un tipus específic de polirítmia denominat rítmica en creu. Des d’una perspectiva filosòfica de la música africana, els ritmes en creu poden simbolitzar els moments de desafiament o de pressió emocional que tots trobem.

Tocar ritmes creuats fermament arrelats en un ritme principal, prepara l’oient per mantenir un propòsit vital quan s’enfronta als desafiaments vitals. Multitud de llengües subsaharianes no tenen una paraula per ritme, o ni tan sols per a música.

Des del punt de vista africà, els ritmes representen la mateixa fibra que dóna forma a la pròpia vida, estan entroncats amb la gent, simbolitzant la interdependència de les relacions humanas

Musicalment, Àfrica pot dividir-se en tres regions:

La regió est inclou la música d’Uganda, Kenya, Ruanda, Burundi, Tanzània, Malawi, Moçambic i Zimbàbue així com les illes de Madagascar, les Seychelles, Mauritània i Comor.

La regió sud inclou la música de Sud-àfrica, Lesotho, Suaziland, Botsuana, Namíbia i Angola

La regió oest inclou la música de Senegal i Gàmbia, de Guinea i Guinea Bissau, Sierra Leone i Libèria, de les planes interiors de Malí, Níger i Burkina Faso, les nacions costaneres de Costa d’Ivori, Ghana, Togo, Benín, Nigèria , Camerun, Gabon i la República del Congo així com illes com São Tome i Príncep.

El tambor parlant, o tama, un instrument popular a l’Àfrica Occidental. El lamelòfon o mbira, un instrument popular al sud-est del continent africà.

A més d’utilitzar la veu, que ha estat desenvolupada fins a poder ser utilitzada per a diferents tècniques complexes com melisma i yodel, s’utilitza una gran varietat d’instrument musical. Els instruments musicals africans inclouen una àmplia varietat de tambors, maraques o kashakas i gonkoque així com instruments melòdics com a instrument de corda, (arc musical, diferents tipus d’arpes o instruments similars a l’arpa com el Kora o els fiddles), molts tipus de xilòfon com el mbira, i diferents tipus d’instrument de vent com flautes i trompetes.

Les llengües africanes són llengües tonals amb una estreta relació entre música i llengua en moltes cultures africanes. En el cant, el patró tonal o el text posen certs constrenyiments sobre el patró melòdic. D’altra banda, en la música instrumental un parlant nadiu d’una d’aquestes llengües sol ser capaç de percebre un text o textos en la música. Aquest efecte també forma la base dels llenguatges de percussió (tambor parlant)

Afropop o Afro Pop és un terme algunes vegades usat per referir-se a la música pop contemporània d’Àfrica. El terme no es refereix a un estil específic o so, sinó que s’utilitza com un terme general per descriure la música popular africana.

Font: wikipèdia