Música para ayudar a los niños con fibrosis

27 feb 2017 per SDRCA

Efe – Palma | Diario de Mallorca – 27.02.2017

El Coro de Son Dameto ofrecerá un concierto el próximo miércoles en la Iglesia de San Sebastián a favor de los niños y jóvenes con esta enfermedad

Uno de los conciertos del Coro de Son Dameto

El próximo miércoles a partir de las 18.00 horas, coincidiendo con el Dia de Balears, el Coro Son Dameto ofrecerá un concierto a favor de los niños y jóvenes con fibrosis quística en la Iglesia de San Sebastián de Palma, con entrada voluntaria y solidaria.

El dinero recaudado se destinará a la mejora de las instalaciones de la Asociación Balear de Fibrosis Quística, para una mejor prevención de las infecciones cruzadas entre niños que tienen la enfermedad, ha informado la entidad en un comunicado.

Básica prevención

Si bien la fibrosis quística no es una enfermedad contagiosa, las bacterias que han colonizado a un niño que la padece pueden pasar por vía aérea o por contacto a otro niño con la patología por lo que esta política de prevención es básica para su correcto tratamiento, detallan.

En este sentido, estas mejoras incluyen cambiar los tiradores de las puertas por pomos de cobre, pintar las paredes con pintura antibacteriana y cambiar los grifos por otros automáticos. La asociación ha recordado que más del 95 % de las enfermedades contagiosas se transmiten por las manos, por lo que estas mejoras actúan en los posibles focos de infección más frecuentes.

Se ha creado una fila cero para todo aquel que no pueda asistir y quiera colaborar, en el número de cuenta de la Asociación Balear de Fibrosis Quística en La Caixa.

El repertorio

Bajo la dirección de Francesc Bonnin, durante el concierto el coro interpretará músicas del mundo como Dónde estarán nuestros mozos?, de la zarzuela La del Soto del Parral; la habanera Si escoltes be la mar; Copeo matancer de Bibiloni; Coro de los románticos de la zarzuela Doña Francisquita; Crepuscular, de Lauro; Rosa amarella, de Héctor Villalobos; Caminito del indio de Fernando Cabedo; Siyahamba, y el cántico espiritual de góspel Go Down Moses.

Posteriormente, en la segunda parte, el Coro de Son Dameto interpretarán canciones como Yesterday de los británicos The Beatles; Paraules d’amor de Serrat y Vila; Boig per tu de Pep Sala; y, por último, el Aleluya de Leonard Cohen, artista quien falleciera el pasado 7 de noviembre de 2016 en Los Ángeles, California.