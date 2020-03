Posted by

Fundació Arqueològica Clos | Museu Egipci de Barcelona (+34) 93 488 01 88 info@museuegipci.com – 13 de març de 2020

Us comuniquem que, a causa de la situació d’excepcionalitat derivada del CORONAVIRUS/Covid-19, el dia a dia del Museu Egipci de Barcelona queda alterat:

* El cap de setmana del 14 i 15 de març NO hi haurà servei de visites guiades,

ni tampoc les activitats infantils que estaven programades.

* El Museu Egipci de Barcelona ROMANDRÀ TANCAT

a partir del dilluns 16 de març fins el diumenge 29 de març.

* Queda SUSPESA tota la nostra agenda cultural i acadèmica

(cursos, conferències, activitats) fins el divendres 27 de març (inclòs).

DAVANT L’EXCEPCIONALITAT DEL MOMENT, AGRAÏM LA VOSTRA COMPRENSIÓ.