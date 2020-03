Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – dilluns, 30 de març de 2020

Tinc la sort de gaudir d’aquesta tribuna que poso a servei de tothom. S’entén doncs que, gràcies a aquest aventatge, tinc l’obligació d’arribar a tots els connacionals que tinguin por

Por d’aquesta pandèmia

És cert que les estadístiques ens poden fer plorar, però ara és el moment de fer arribar musculatura a la nostra població. Cal animar perquè surtin líders anònims que ens facin creure en nosaltres mateixos

Tenim com a eina intrínseca que aquest virus només pot viure a costa dels nostres cossos, però no de les nostre ments

Cal tenir les idees ben clares per lluitar contra una bèstia, que no és bèstia perquè per reeixir se suporta en el nostre organisme

Ara és el moment dels grans líders de la Història. Sempre s’han vist abocats a defensar els seus pobles per davant dels seus més intrínsecs interessos personals

Encara que potser no sigui molt oportú, vull recordar no pocs conflictes que han castigat els nostres pobles. Davant de les nostres més grans dificultats, els nostres pobles han acordat les accions més serioses a favor de tot el que aquests representen

Totes les persones lliures de malaltia hem de participar en accions conduïdes per les nostres autoritats. Si ho penseu una mica, tots tenim la força de la nostra identitat per abatre aquesta malaltia que ens està atordint.

En efecte, hem de desenvolupar encara més la nostra musculatura. Les persones actives no poden deixar-se endur per la passivitat tot i que hem de fer un cas molt important a les autoritats sanitàries, hem de detectar on hi pugui haver certa relaxació per corregir-la

Ens falta crear més xarxes socials perquè hem d’ofegar el virus des de totes les tribunes socials. Hem d’eliminar el modus vivendi del virus entre tots perquè després serà una victòria col·lectiva