Multicultis ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de maig de 2018

Barcelona es va declarar intercultural fa anys davant del multiculturalisme d’altres països europeus. Quin és l’estat del multiculticulturalisme a Barcelona ?

Jo diria que ens hem quedat a mig camí entre el multiculturalisme i l’interculturalisme perquè, quan es va fer la declaració, els estrangers ja havien definit normes de convivència

No voldria equivocar-me, però crec que hem fet tard. Ara les diferents comunitats africanes no viuen stricto sensu en guetos, però estan prou connectades com per no perdre les seves arrels, per dur una vida a l’africana

El col·lectiu de mestres és, sota el meu punt de vista, qui hi té més impacte perquè els infants de pares forasters puguin desenvolupar millor la interculturalitat i transmetre-la als seus pares

De mica en mica, els africans es van espavilant quan han de fer cap a qualsevol organisme oficial. El cor dur no el tenen només els africans sinó nosaltres els veïns autòctons de la ciutat

Preveure què pot passar en el fitur és molt difícil, però considero que al final s’aconseguirà la interculturalitat tot i que falten molt anys

La comunitat autòctona no fa prou per assimilar la comunitat d’origen estranger. Com sempre faig una crida a les autoritats corresponents perquè s’ocupin d’aquesta situació amb els recursos adequats

Quan parles amb la gent del carrer, diu que més val ocupar-se dels nostres pobres perquè els estrangers ja s’espavilaran. Aquest discurs es repeteix més i més perquè diuen que ens trauran el pa de la boca

Això nobstant, el col·lectiu de mestres, tot i que ho sap, continua treballant més i més per integrar les noves generacions