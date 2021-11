MOTHERS. ESTRENA A BARCELONA 2/12/2021

Mariona Fontarnau – Docs del Mes, 18 de novembre de 2021

CINEMES GIRONA, 19:30H

Projeccions durant el mes de desembre a més de 70 sales a tota Espanya!

Em dic Mariona Fontarnau, i us contacto des del Docs del Mes, una iniciativa que estrena cada mes una pel·lícula documental a més de 70 sales a tota Espanya. Ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar una informació que creiem que pot ser del vostre interès.

El pròxim mes de desembre estrenem MOTHERS, un film de la directora Myriam Bakir, que ens explica com al Marroc, les dones solteres que es queden embarassades, poden arribar a una pena de presó i sovint no s’atreveixen a dir-ho a les seves famílies per por a l’exclusió i el rebuig.

El documental ens mostra com l’associació Oum El Banine combat aquesta injustícia, proporcionant refugi, educació i assistència legal a les mares joves. Myriam Bakir segueix l’equip i l’evolució de la vida d’aquestes dones embarassades, filmant moments des de l’arribada a l’associació, fins al naixement del seu fill i, fins i tot, la reunificació amb la seva família. Gradualment aprenem a veure els problemes d’aquestes dones, inclosos els dilemes del Marroc modern.

Podeu veure el tràiler aquí

L’estrena serà el dijous 2 de desembre als Cinemes Girona a Barcelona, a les 19:30 h.

Més projeccions al llarg del mes: al llarg del mes de desembre, hi haurà projeccions per tota Espanya, la majoria gratuïtes o a preus simbòlics. Podeu consultar tota la informació de la pel·lícula i les dates de projecció a https://docsbarcelona.com/pellicules/mothers

Creiem que aquesta pel·lícula us pot interessar, així que si ens poguéssiu ajudar a fer difusió de la pel·lícula, seria fantàstic!

Perquè us sigui més senzill, deixem aquí sota un tuit i un post model de Facebook perquè només hagueu de copiar i enganxar:

Twitter:

Mothers és l’estrena de desembre del #DocsDelMes. Un documental que parla sobre com les dones solteres que es queden embarassades al Marroc poden acabar a la presó, i com l’associació Oum El Banine combat aquesta injustícia amb coratge i tendresa. @DocsBarcelona

Facebook:

No us perdeu l’estrena de Mothers. Un documental que parla sobre com les dones solteres que es queden embarassades al Marroc poden acabar a la presó, i com l’associació Oum El Banine combat aquesta injustícia amb coratge i tendresa. @DocsBarcelona

Mira el tràiler: https://www.youtube.com/watch?v=MqG_d0qT2pc

Consulta totes les projeccions aquí: https://docsbarcelona.com/pellicules/mothers

També us facilitem un link de descàrrega (https://planeta-med-slu.filemail.com/d/kqvxxzdoteovebz ) amb alguns materials de la pel·lícula (pòster, sinopsi, etc.).

Moltes gràcies pel vostre temps! Quedo a disposició per a qualsevol informació que necessiteu.

Mariona Fontarnau Comas

Producció – Docs del Mes

info@docsdelmes.com

Rosselló, 184, 2n 3a

08008 Barcelona (Spain)

Tel. 93 452 46 18

docsdelmes.com