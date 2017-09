Moros chez nous

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de setembre de 2017

La presència de moros a casa nostra és per moltes persones inquietant. No per res sinó perquè quan nosaltres els volem acollir, n’hi ha, tant homes com dones, que diuen que no ens preocupem d’ells sinó per nosaltres

Aquesta facció de moros no és general, però significativa. Diuen que Espanya formarà aviat part del Marroc

Aleshores fan números: “Nosaltres ja som 1 milió a Espanya”. O dit d’una altra manera el 6% de la població nacional del Marroc s’ha establert aquí

No crec que m’equivoqui gaire si dic que el Marroc és el país més liberal del nord d’Àfrica. El poble marroquí està educat amb un fort nacionalisme. Això s’ha posat a prova des de la seva independència (1956), havent aconseguit objectius importants com l’ocupació del Sàhara espanyol gràcies a la marxa verda

La presència de magribins a la catalanofonia és diversa. Els algerians disminueixen de sud a nord i els marroquins dismnueixen de nord a sud

Molts magribins vénen a casa nostra com a terra promesa, es meravellen de trobar de seguida feina que permet alimentar una llar

L’arribada de marroquins va començar fa uns quaranra anys amb aquelles cèlebres pasteres que ens mostraven per la tele

Encara que hi hagi magribins díscols, abunden més els que es cuiden de vetllar perr la seva família

La política exterior espanyola sempre s’ha basat en tres fileres: Europa, Hispanoamèrica, món Àrab. Això ha donat i dóna fruits

Per molt que es digui dels diferents governs espanyols des de la democràcia, aquests s’han distingit per la prudència, però amb fermesa alhora

Els magribins estan satisfets d’aquesta política que els permet trobar llocs de treball amb força qualitat