9 d'abril de 2019

Moroni és la ciutat més gran de les Comores i des de 1962 la seva capital. El 2003 s’estimaven uns 60.200 habitants. La ciutat està localitzada a la costa oest de l’illa de Grande Comore. Moroni posseeix l’Aeroport Prince Said Ibrahim Internacional; també posseeix un port amb transport regular al continent africà i les altres illes de l’arxipèlag, així com a Madagascar i altres illes de l’Oceà Índic.

El nom “Moroni” ve de “Oundroni”, que significa benestar, felicitat. La seva capital municipal, Badjanani, al seu torn prové de la paraula àrab “Bab” (portes) i “Djannat” (paradís), és a dir, la porta del paradís.

Moroni es va convertir en capital de les Comores en 1962, quan el país encara era una colònia francesa. Amb la independència de l’arxipèlag en 1975, es va convertir en la capital de la República Federal Islàmica de les Comores i, a partir del 2003, de la Unió de les Comores. A la ciutat hi ha la ambaixada de l’ONU, el PNUD, l’ambaixada de França i l’ambaixada de la Xina.

Moroni se situa en la costa oest de l’illa de Grande Comore (Njazidja), la ciutat és el principal assentament humà de l’arxipèlag i el seu port més important. Les illes es caracteritzen per ser un arxipèlag volcànic i d’orografia accidentada, l’altura més alta, el volcà Karthala (2.361 m) se situa prop de la ciutat. El volcà va entrar en erupció l’abril del 2005 i el 29 de maig de 2006. Les zones pantanoses abunden en les planes que apareixen al fons de les valls i al litoral

Les illes Comores són un grup d’illes del sud-oest de l’oceà Índic compost per: Grande Comore, Anjouan, Mohéli i Mayotte; a més, hi ha altres illots menors com Pamanzi, Chissioua Mtsamboro, Chissioua Bandrélé, les illes Choazil, Chissioua Mbouzi, l’Illot de Sabre Blanc i el Banc d’Guèiser. Alguns inclouen també a les illes Glorioses.

Administrativament, pertanyen a l’estat de les Comores i al departament francès de Mayotte. Es tracta d’illes d’origen volcànic formades entre el final del període Terciari i el Quaternari. El seu primer poblament data del segle VIII, per pobles boiximans.

