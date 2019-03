Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de març de 2019

Monròvia és una ciutat de la costa atlàntica d’Àfrica, capital de la República de Libèria i del comtat de Montserrado. Es diu així en honor al President dels Estats Units James Monroe, que governava en el moment en què els esclaus negres van ser alliberats a la costa. La població és de 970.284 habitants (2008). El seu actual alcaldessa és Clara Doe-Mvogo. Amb el 29% de la població total de Libèria, Monròvia és la ciutat més habitada del país.

Monròvia és el centre cultural, polític i financer de Libèria. L’organisme que administra el govern de l’àrea metropolitana de Monròvia (Greater Monrovia) és la Corporació de la Ciutat de Monròvia. La ciutat és també el lloc en el qual es troben els òrgans de govern del país i els ministeris.

L’àrea estava habitada quan va ser cridada Cabo Mesurado pels portuguesos en 1560, però la ciutat no va ser fundada fins a abril de 1822, quan l’Illa de Providència (actualment connectada al centre de la ciutat per un pont) primer va ser colonitzada per la Societat Americana de Colonització com asil per als esclaus alliberats dels Estats Units i de les Índies Britàniques, i després va ser batejada en honor del llavors president dels Estats Units, James Monroe. A partir de 1847 es va convertir en la capital del nou Estat liberià.

La ciutat va ser severament danyada durant la Guerra Civil Liberiana. Les batalles més importants van ocórrer entre el govern de Samuel Doe i les forces de Prince Johnson el 1990, així com l’assalt del parlament en 1992. Com a conseqüència de la guerra, Monròvia posseeix una gran població de nens sense llar, que normalment recorren a la delinqüència per sobreviure

La República de Libèria és un país situat a la costa oest d’Àfrica i que limita amb Sierra Leone a l’oest, Costa d’Ivori a l’est i Guinea al nord. Abasta 111.369 km² de superfície i compta amb una població de 4.294.000 habitants. La seva llengua oficial és l’anglès tot i que també es parlen al voltant de trenta llengües indígenes. El clima és càlid i equatorial.

En la seva història recent, aquesta nació africana es va veure immersa en dues guerres civils successives, la primera entre 1989 i 1996 i la segona entre 1999 i 2003 que han desplaçat a centenars de milers dels seus ciutadans i devastat la seva economia. Un acord de pau en 2003 va portar a eleccions democràtiques el 2005, en les quals Ellen Johnson Sirleaf va ser triada Presidenta del país, sent la primera dona elegida democràticament en governar un país africà.

La recuperació del país va començar de forma progressiva, però prop del 85% de la població viu per sota de la línia internacional de pobresa. L’estabilitat econòmica i política es va veure amenaçada en ser un dels països assolats per l’epidèmia de ebola de 2014 al costat de Sierra Leone i Guinea, on en total van morir més de 4500 persones, i es va declarar oficialment finalitzada el 8 de maig de 2015

Font: wikipedia