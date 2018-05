Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de maig de 2018

L’Àfrica té, dels 55 països reconeguts per la Unió Africana, 3 monarquies: el Marroc, Lesotho i Suaziland, i Europa en té 10 a part de les funcions de cap d’Estat que té el Papa i del coprincipat d’Andorra

La monarquia marroquina és la monarquia africana que més s’assembla a les europees. El rei del Marroc, a més de presidir els tres poders, és també el Defensor de la fe.

Això no ha d’espantar ningú perquè hi ha reines i reis europeus que són els caps de confessions cristianes com la reina Elisabet II d’Anglaterra

La monarquia de Lesotho és parlamentaria constitucional mentre que la de Suaziland és absoluta

Monarquia i República són en l’actualitat i a efectes pràctics conceptes que no difereixen massa entre si. Els presidents de República solen tenir a l’igual que reines i reis un caràcter representatiu i són els caps d’Estat amb totes les atribucions que els han donat els respectius parlaments democràtics

Segons el meu record, Europa ha perdut en els darrers temps les monarquies de Grècia i Itàlia. Àfrica ha perdut també monarquies com la d’Etiòpia i Líbia

La monarquia marroquina està demostrant una gran evolució cap a sistemes democràtics europeus. Lesotho s’ha convertit sobre el paper en una monarquia democràtica constitucional, però Suaziland ha quedat anclada en el passat