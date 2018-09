Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de setembre de 2018

Quan s’acaba una carrera universitària és normal sentir-se sol com un mussol. Els coneixements profunds encara no s’han assentat per una gran quantitat d’estudiants

El catedràtic d’Universitat de segon curs, que va repetir al cinquè, ens volia ajudar a fer el salt cap a la praxis a partir dels nostres coneixements

Recordo que entre d’altres coses ens deia que el nostre cap era com una biblioteca plena de llibres. Quan volíem guardar-ne un altre, no podíem: “per posar-ne un altre, se n’havia de treure’n un altre”. Però, quin ?

També ens comentava que hauríem de triar un lloc entre dos extrems: “saber molt de res o saber res de molt”. Durant el meu desenvolupament professional he treballat en tres amplis àmbits: ensenyament concertat, en una institució privada per un encàrrec governamental, i en una empresa privada

Tot plegat ha fet que m’hagi decantat sense voler-ho cap el saber res de molt. Fa dotze anys que em dedico a la difusió de les realitats culturals africanes. En aquest àmbit he pogut esbrinar l’africanitat tant dels qui viuen aquí com a ultramar

Al cap d’aquests dotze anys he pogut determinar el tarannà de molts africans, però no he pogut saber del tot encara aspectes de gran importància per fer saber a la nostra societat la idiosincràsia africana sense tòpics

Hi ha africans que són amb nosaltres fa quaranta anys que han mantigut fil per randa els seus principis de l’arribada. Molts altres han trobat lloc a la nostra societat, un lloc sense dubtes per fer diners en molts escenaris