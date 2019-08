Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 d’agost de 2019

Mohammad VI del Marroc, nascut el 21 d’agost de 1963, és l’actual rei del Marroc. Va accedir al tron ​​al juliol de 1999 en morir el seu predecessor, el seu pare Hassan II. És el 18è monarca de la dinastia alauita, que regna al Marroc des de 1666, i d’acord amb la Constitució del Marroc ostenta a més el càrrec d’Amir al-Mu’minin ( ‘líder religiós dels fidels’)

Mohammad VI va accedir al tron el 23 de juliol de 1999, unes hores després de la mort del seu pare. En el seu primer discurs a través de la televisió, va prometre acabar amb la pobresa i la corrupció, creant ocupació i garantint el compliment dels Drets Humans.

Durant el seu mandat, ha donat suport al pluralisme polític i ha creat un nou codi familiar, la Mudawana, que atorga més poder i independència a les dones. També ha creat l’anomenada Instance Equité et Reconciliation (IER), una comissió que pretenia revisar els casos de violació dels Drets Humans durant el regnat del seu pare. No obstant això, a aquesta comissió se li va prohibir esmentar expressament a Hassan II, així com investigar casos posteriors a la coronació de Mohammad VI, el 1999.

Organitzacions internacionals de Drets Humans també han criticat el que la comissió no pogués investigar atacs contra la llibertat d’ expressió. En la mateixa línia aperturista, Mohammad VI va permetre el retorn al país de l’opositor Abraham Serfaty, i li va reconèixer novament la seva nacionalitat marroquina.

Les relacions del Marroc amb Espanya durant el regnat de Mohamed VI han estat en general cordials, ultra per determinats assumptes espinosos, com la sobirania de Ceuta i Melilla, la situació política i humanitària al Sàhara Occidental o els problemes amb la immigració il·legal que arriba a les costes canàries i andaluses des del nord o oest del Marroc.

A més, durant el seu regnat es va produir l’incident de l’illa Perejil, durant el qual un petit illot de sobirania disputada va ser ocupat durant uns dies per l’exèrcit marroquí abans de ser desallotjat per tropes espanyoles.

El 2007, la visita dels reis d’Espanya a Ceuta i Melilla va desencadenar un conflicte diplomàtic entre els dos països en cridar Marroc a consultes el seu ambaixador a Madrid pel que ha considerat una “iniciativa reprovable”; aquesta crisi diplomàtica es va resoldre dos mesos després. Aquests problemes es van revifar a l’agost de 2010 amb les protestes de diversos grups marroquins que acusaven a la policia de frontera de tracte racista. El 14 d’agost Mohammed VI i Joan Carles I van mantenir una conversa telefònica per intentar millorar la situación

En els documents diplomàtics dels Estats Units filtrats a finals de 2010 se li considerava responsable de la corrupció política al voltant dels projectes urbanístics del país a través d’empreses vinculades amb el Palau Reial. Les fonts diplomàtiques nord-americanes donaven ple crèdit a què les principals institucions i procediments de l’Estat eren utilitzats per Palau per coaccionar i sol·licitar suborns en el sector immobiliari i que, ja amb Hassan II aquestes pràctiques eren habituals, però que durant el regnat de Mohamed VI havien augmentat

Font: wikipedia