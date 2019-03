Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de març de 2019

Mogadiscio és una ciutat del sud-est de Somàlia, capital del país i de la regió de Benadir. És la principal ciutat de Somàlia. Està situada a la costa de l’oceà Índic. La grafia castellana del seu nom reprodueix la italiana, per la qual cosa s’ha de pronunciar «Mogadisho».

Es localitza molt a prop de l’equador terrestre, però així i posseeix un clima molt àrid, amb escasses pluges, a més el mar amb prou feines modera les temperatures, que resulten molt altes amb estius molt càlids. Els italians la van escollir com a capital de la seva Somàlia italiana el 1905 i des de llavors s’ha convertit en la principal ciutat de Somàlia.

La ciutat cabdal alberga moltes institucions importants del país, com el Govern i el Parlament Federal de Somàlia, els quals serveixen com la branca legislativa del govern. El port de Mogadiscio serveix com un important port marítim nacional i és el port més gran del país. L’Aeroport Internacional Aden Adde és el principal aeroport de la capital, i és el centre de la línia aèria nacional rellançada Somali Airlines.

L’autoritat de Mogadiscio sobre la resta del país des de 1990 és simbòlica, perquè tant la ciutat com la resta de Somàlia estan dividits en zones d’influències dirigides per clans.

Somàlia, pronunciant erròniament en alguns països com Somàlia i formalment conegut com a República Federal de Somàlia, és un país situat en l’anomenada Banya d’Àfrica, al est del continent africà.

A l’oest i nord-oest limita amb Etiòpia i Djibouti, al sud amb Kenya, al nord amb el golf d’Aden, ia l’est amb l’oceà Índic. Després d’una llarga guerra civil, el país es va dividir en petits estats independents, sense un poder que el governi íntegrament.

L’any 2004 diferents faccions van arribar a un acord per conformar un govern de transició, unificant el país. Finalment l’any 2012 es va aprovar una nova Constitució provisional que regirà per a tot el país unificat. És considerat un estat fallit per diversos mitjans de comunicació o més eufemísticament un “estat fràgil”. La seva ciutat capital i més poblada és Mogadiscio.

Font: wikipedia