Modus vivendi

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 de juliol de 2017

Si examinem els estàndards de vida a l’Àfrica comparant-los amb els de la resta del món, quedarem impactats

Són tantes les coses que són fora de límits que ens adonarem que durant la nostra vida mai no veurem una Àfrica normalitzada tot i mantenir la idiosincràsia de les persones que la conformen

Des d’un punt de vista estadístic ens enfrotem a una mitjana de 6 fills per dona quan la natalitat de tot el món duu a 2,5 fills per mare

Les raons d’aquesta discrepància són moltes perquè la maternitat lluita contra la mortalitat a totes les edats

Els africans estan aferrats al sector primari. Normalment tenen una roca damunt del cap que els impedeix arribar al sector secundari o indústria pel control que en fan empreses forasteres

Hi ha països africans que han aconseguit triomfar en el sector terciaris o serveis

De fet hi ha països (pocs) que viuen bàsicament dels serveis, superant de molt els altres dos sectors

La mecanització del sector primari està minvant la necessitat d’efectius en diferents zones posant en escac la mà d’obra abans necessària

No és estrany trobar africans que, quan els proposes guanyar diners, diuen que han trobat una mina d’or, de diamants o de qualsevol altre mineral que els assegurarà una vida com volen. En tot això hi ha molta fantasia

La formació de molts africans deixa molt per desitjar. Referint-nos a les estadístiques d’una de les principals potències africanes, Sud-àfrica frec a frec amb Nigèria, s’ha de dir que el 40% de la població està sense feina perquè la major part d’aquestes persones no saben fer res