Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de setembre de 2018

He sentit dir de vegades, per persones amb coneixement de causa, que cada vegada és més freqüent perdre els queixals del seny. La raó que es dóna és que cada cop són menys útils

La necessitat d’aquests queixals per menjar és menys necessària perquè ara no mengem carn crua. Jo personalment ja no en tinc cap d’aquests queixals. La distància en el temps en què no mengem carn crua és força llarga

Aquest podria ser un dels arguments de la teoria de l’evolució, encara per demostrar científicament

Allò que sí ens diferència d’una època a una altra és la vestimenta sobretot de dones, però també dels homes. Podeu comparar les imatges de fa 100 anys perquè les persones vesteixen diferent. Tampoc cal remuntar-se a tant temps perquè en la nostra vida haurem vist perfils ben diferenciats

Aquesta evolució forma per mi part de la vida quotidiana. ¿Quant de temps fa que les joves porten pantalons el més curts possibles? La intel·ligència s’expressa també mitjançant les modes

L’evolució de les tecnologia de les comunicacions ha esdevingut també una moda. A partir d’uns materials com el coltan africà, s’ha revolucionat la vida quotidiana amb els mòbils. Si ha hagut una moda mundial, ha estat aquesta

De vegades es pensa que a l’Àfrica viuen en bàvia, però experimenten els mateixos tics i il·lusions que nosaltres. Jo recordo que les màquines de calcular es van introduir en els setantes, després arribaren els primers ordinadors personals als vuitantes. Després arriba la moda de tota mena d’estris per comunicar-se arreu del món

L’Àfrica ha participat en tot aquest desplegament com a mínim en l’aportació de primeres matèries. Hi ha la sensació que l’Àfrica dorm, però el seu comerç internacional no es queda enrera. L’Àfrica també té modes en la vida quotidiana com a tot arreu