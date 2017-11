Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de novembre de 2017

Jo ja he expressat vàries vegades que no m’ofèn que algunes dones portin hijab o mocador al cap. Tant és així que trobo que el mocador afavoreix aquestes dones

Tinc una edat que m’ha permès veure que la generació anterior a la dels meus pares portava mocador al cap. Oimés quan les dones anaven a Missa

Hi ha una llegenda general, urbana o rural, segons la qual hi ha dones que porten mocador, per exemple dins una botiga, quan les del país les hi diuen que ja es poden treure el mocador perquè aquí no els dirà res ningú

La resposta de les dones que porten el mocador és grandiloqüent: “Espereu perquè no trigarà massa que els hagueu de dur vosaltres”

Aquesta historieta es repeteix a vàries localitats per la qual cosa fa més pinta de rumor que de cap altra cosa

En defensa de les dones que porten mocador, he de dir que són molt més atractives perquè mostren tota la cara sense la interferència dels cabells. Sí, les trobo molt guapes

Entenc que tot plegat és un tema més aviat social que religiós. Sense ofendre ningú he de dir que l’ús del mocador serà una tendència que anirà minvant al llarg del temps

Les seves filles cada cop les hi agrada menys distingir-se pel carrer. M’han comentat que les noietes quan surten de casa es treuen allí on poden el mocador. Les hi agrada canviar el seu aspecte ràpidament

Al jovent no li agrada gaire destacar en segons quines coses perquè volen formar part del medi on han nascut o crescut

Repeteixo, trobo les dones amb hijab atractives, però això no priva de constatar que les noies vulguin passar desapercebudes perquè són a la seva societat