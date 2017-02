Mobilització per recollir firmes a favor dels refugiats

5 feb 2017 per SDRCA

SÒNIA PAU – BARCELONA – foto ANDREU PUIG – EL PUNT AVUI+ – 5 febrer 2017

SOCIETAT: ‘Casa nostra, casa vostra’ escalfa motors i fa una crida a la participació en la manifestació el dia 18 a Barcelona

Aquesta tarda, a la Barceloneta, un acte recorda el segon aniversari dels fets del Tarajal

La paradeta que ahir al matí va recollir firmes a favor de l’acollida a la plaça André Malraux, a Barcelona

Casa nostra, casa vostra va recollir ahir 13.975 signatures a favor del manifest de la campanya Volem acollir. El total de suports era ahir a la nit de 50.299. Però tan important com les firmes en format d’adhesió és, segons afirmen els organitzadors, que s’escampi el missatge que s’han de reclamar els drets de les persones refugiades i que la manifestació del dissabte 18 –que serà a la tarda i sortirà de plaça Urquinaona, a Barcelona– sigui un èxit. Aquest és un dels actes centrals de la campanya i s’espera que es converteixi en un element per pressionar a les administracions que tenen a les seves mans el futur dels refugiats.

Ahir, a Fort Pienc, a Barcelona, les activitats de Casa nostra, casa vostra van compartir temps i espai amb la celebració de l’any nou xinès. Precisament van firmar el manifest moltes persones que havien anat fins allà atretes per l’espectacle que protagonitzen cada any desenes d’escoles o entitats xineses de Barcelona i de la zona metropolitana en forma de desfilada on, evidentment, no van faltar dracs ni petards. Va ser el cas de la Martina de Teià i de la Vanessa, de Nou Barris, dues estudiants de Relacions Laborals a la UPF: “Evidentment que les hem d’acollir. Són persones i el que està passant no és ètic ni moral”, deia la Martina, mentre la Vanessa hi afegia: “Qualsevol de nosaltres podríem estar en la seva situació.”

Aquest era un més del centenar de punts de recollida de firmes que entre ahir i avui s’han distribuït pel país. En la majoria s’hi han fet activitats paral·leles. En el cas de Fort Pienc, ahir va coincidir amb la celebració del Mercat de pagès i amb l’actuació d’Ovidi3, precisament el dia que Ovidi Montllor hauria fet 75 anys. “La gent es mor al mar i a la terra. És trist i cal la pressió de la societat civil perquè els polítics ens prenen el pèl –subratllava l’actor Pep Cruz, que va conduir l’acte–. Hem de fer pressió perquè es moguin, tant pel que fa a polítiques d’immigració com per la celebració del referèndum.”

Ahir les xarxes socials es van convertir en un altaveu de les desenes d’actes que es van celebrar a tot el país al voltant de la recollida de signatures. Avui encara n’hi ha més de previstos, entre els quals el que a les cinc de la tarda recordarà el segon aniversari dels fets del Tarajal (la mort de 15 persones que intentaven arribar nedant i van rebre pilotes de goma de la Guàrdia Civil) a la plaça de Mar-Passeig Marítim, a Barcelona. Amb el lema No oblidem la nostra frontera sud, diverses persones que han entrat a l’Estat espanyol per Ceuta o Melilla oferiran els seus testimonis. Es construirà col·lectivament un mur amb capses de cartró i s’enderrocarà simbòlicament al final de l’acte.

Dissabte vinent es farà el concert per a les persones refugiades al Palau Sant Jordi, de Barcelona. Ja no hi ha entrades, però es pot col·laborar amb la fila zero i també es podrà seguir per TV3. El dissabte 18 ha de ser el dia de la mobilització al carrer en forma de manifestació.

