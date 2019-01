Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de gener de 2019

Des que era molt menut, anava a una acadèmia de nenes i nens fins tenir 8 anys. L’educació que hi vam rebre va ser bastant original. Ens volien competitius, però no competidors

Als 9 anys vaig estrenar col·legi fins als 15 anys. Més que la formació i l’educació que hi vaig rebre, hi recordo intensament la formació cristiana que em va ajudar a no sentir-me sol

Tinc una gran admiració pel que fan missioners en terres africanes. La feina que hi fan és especialment dura per la qual cosa els seus superiors els fan descansar en el seu país d’origen

És especialment important que l’Europa occidental hagi teixit el món. Al cap de més de 500 anys al coll continua alimentant el món amb la seva forma de ser. Avui dia l’Europa occidental continua essent vital per la bona marxa del món sencer

D’aquesta part del món han sorgit un nombre incalculable de conclusions desconegudes pel gran públic tot i que puguin saber-se qualitativament. Preguntat un missioner per la necessitat de tenir obertes les missions a l’Africa, contundentment diu que sí

Els africans, que reben els seus serveis, són especialment fràgils per la qual cosa els missioners continuen essent essencials

Les oenagés s’ha fundat a l’ombra de les missions, però ara s’han constituït en grans empreses multinacionals amb un corrent estigma laic. El reclutament que fan totes les esglésies cristianes i el propi Islam és molt més gran que les oenagés sovint enteses com exèrcits que solen actuar en situacions d’emergència

Hi ha un exèrcit missioner per tot Àfrica en nom de la caritat a l’igual que les missions islàmiques