8 de desembre de 2018

La misogínia és, segons el Diccionari normatiu valencià, l’aversió o odi a les dones. Allò que es diu de qui calla atorga no està fet per mi. Quan jo vaig començar a fer aproximacions a noies de la meva edat, una familiar directa em va dir: “No veus que, com nois, hi ha noies perverses ? Quina diferència…!

No he claudicat encara perquè les dones són d’una galàxia brillant. Donat que normalment les dones no tenen testosterona, claudiquen davant la força física o intel·lectual

Un oncle meu em deia sovint que no hi ha dona que sigui lletja, Quan ho dic a les dones s’esparveren perquè cadascuna d’elles vol ser la més guapa encara que sigui tímidament

Susan Kalunge Farrando (Barcelona, 1988), darrere la trinxera de SOS Racisme es pregunta a l’ARA: On són les dones com jo ? (14 d’octubre de 2018), però diuen que del que no es parla, no existeix

No, no tens raó: el que no fas no existeix, per la boca surten moltes coses que sovint no porten enlloc. Posem per cas una reunió executiva… ¿quins resultats pot donar una dona al capdavant ? Sense el que diran, molt de si

Hi ha en l’expressió d’una dona molta sorpresa. Una cosa és clara: una dona mai no ha de prendre un home com a mirall perquè tot s’anirà en orris. Tota dona pot experimentar en fer seus els trets de Maria, mare de Jesús, i també de Maria Magdalena, sense entrar en temes de religió.

Una obra sobre la dona immigrant guanya el premi Joan Fuster d’assaig (29 d’octubre de 2017), però les dones musulmanes estan entre l’espasa i la paret perquè la islamofòbia i el racisme són un fet real: els intents de silenciar les musulmanes “pel bé de la comunitat” són transparents (6 de desembre de 2017).

Tanmateix, Open Arms acusa Líbia de deixar morir una dona i un nen (18 de juliol de 2018).

L’alcalda de Tunis, Souad Abderrahim: “Vull ser un símbol per als joves i per a les dones àrabs d’arreu” (7 d’octubre de 2018)

Font: ARA