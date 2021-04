Mira en directe l’acte dels VIII Premis Martí Gasull i Roig

Posted by

Plataforma per la Llengua, 15 d’abril de 2021

Podràs veure el lliurament dels premis pel canal de YouTube de la Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua organitzem, aquest dilluns 19 d’abril, la VIII edició dels Premis Martí Gasull i Roig, en què lliurarem el guardó a l’entitat que més ha treballat a favor de la llengua catalana aquest últim any.

La situació actual de pandèmia no ens permet, com altres anys, reunir-nos tots plegats al Teatre Poliorama, però animem als nostres socis i simptatitzants a seguir l’acte en directe a través del canal de YouTube de la Plataforma per la Llengua, el pròxim dilluns a les 19 h.

Enguany els finalistes són la revista Sàpiens, l’operadora de telecomunicacions Parlem i la Companyia Teatre Micalet. També rebrà el Premi Especial del Jurat l’escriptor lleidetà Josep Vallverdú, pel seu compromís amb la llengua catalana i la seva llarga trajectòria literària.

L’actriu i poetessa Estel Solé presentarà l’acte, que comptarà amb les actuacions musicals dels cantautors balears Cris Juanico i Maria Jaume.

Els Premis Martí Gasull i Roig a l’exemplaritat en defensa de la llengua tenen per objectiu fer que l’exemple de la tasca de Martí Gasull i Roig serveixi per inspirar, i també reconèixer, a totes aquelles persones i entitats que treballen a favor de la llengua catalana.

Reserva la data!