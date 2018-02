Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de febrer de 2018

Considero que el comerç minorista entre casa nostra i ciutats africanes pot ser una fórmula per fer pujar el nivell de l’economia africana. El comerç minorista es basa en què empresaris d’aquí vulguin vendre o comprar a l’Àfrica estiguin assessorats per immigrats africans residents en el nostre país

La SDRCA (2009) va donar una empenta a aquesta mena de comerç. El sistema funciona perquè les persones africanes residents a l’Àfrica volen ingressar, com tothom

Els minoristes africans venen a l’Àfrica productes d’aquí amb l’assessorament dels empresaris d’aquí. L’intermediari africà d’aquí és del tot necessari. Durant tot aquest període de temps tothom hi ha sortit guanyant

Interessa fer saber aquesta mena de comerç per vàries raons. Quan van saber en un centre acadèmic aquesta iniciativa, van estirar-se els cabells, però funciona. Es pot dir que per molt malament pugui anar aquest comerç minorista, cal admetre que els africans d’Àfrica tenen així una oportunitat única perquè el grau de formació i el grau sanitari milloren gràcies a aquests ingressos

Anar a l’Àfrica permet veure que les persones d’allà s’adapten a les seves condicions socioeconòmiques. Per molt malament que visquin o per molt bé que visquin, tots tenen la possibilitat de gaudir d’un cert grau de felicitat perquè no han conegut res més

Àfrica no és xauxa ni rauxa, són països que són fangars més o menys profunds. Molts africans no volen per norma ser ajudats per ningú perquè consideren que són prou capaços per tirar endavant les seves famílies

El comerç minorista permet evitar entrar en la constitució d’empreses bilaterals, tothom va a la seva. El triangle format pels vèrtexs comerç, formació i sanitat és poderós perquè aquestes primeres aproximacions poden despertar entre la població unes certes esperances

Ens n’hem de desenganyar, la pela és la pela tant aquí com a l’Àfrica…!