Minipartícules per descontaminar l’aigua

6 feb 2017 per SDRCA

NOEMÍ BADRENAS / TLB – MANRESA fotos ACN / Eurecat – EL PUNT AVUI+ - 6 febrer 2017

MEDI AMBIENT: Experts del Centre Tecnològic de Manresa desenvolupen una tècnica nova capaç d’atacar derivats del petroli o insecticides en aigües subterrànies

El projecte busca finançament per sortir del laboratori i actuar en aqüífers reals

Una veïna agafa aigua d’un camió cisterna a Monistrol de Montserrat, on a l’estiu es va contaminar un pou Una científica del CTM treballant en el projecte Una veïna agafa aigua d’un camió cisterna a Monistrol de Montserrat, on a l’estiu es va contaminar un pou Una científica del CTM treballant en el projecte

Si Catalunya pogués disposar de tota l’aigua acumulada en el seu subsòl els catalans no tornaríem a passar mai més set. Això sí, necessitaríem que fos potable i que no hi hagués grans bosses contaminades per les filtracions de diversos components químics, un fet que ara com ara passa i que a la pràctica inutilitza aquestes aigües per tota la vida, ja que tractar-les té un cost econòmic altíssim.

Això, però, podria començar a canviar gràcies al projecte europeu (anomenat Nanorem) que impulsen experts del Centre Tecnològic de Manresa Eurecat-CTM i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que han desenvolupat unes nanopartícules de ferro que sanegen l’aigua subterrània i que suposaran “una reducció del temps de descontaminació i un augment de la competitivitat en la gestió d’emplaçaments contaminats”, explica Irene Jubany, responsable de la línia de recerca en sòls i aigua subterrània a Eurecat.

Miquel Rovira, director de Sostenibilitat d’Eurecat, relata que aquestes diminutes partícules de ferro són capaces d’atacar directament components tòxics com ara els derivats del petroli –segons explica, totes les gasolineres velles han causat filtracions de combustible allà on han estat–, insecticides, productes químics que s’utilitzen en camps de conreu o residus industrials com ara desgreixants que provenen de vessaments incontrolats.

En tots aquests casos el sòl queda contaminat amb els anomenats organoclorats, un tipus de compost orgànic que es filtra a la terra fins a penetrar en aigües subterrànies i que sovint les contamina “per tota la vida”. Rovira detalla que aquest compost s’utilitza molt en la indústria per la seva eficiència a l’hora de netejar greixos o zones olioses, però avisa que és “extremadament tòxic”.

Les nanopartícules de ferro s’han obtingut a través d’una tècnica innovadora –la molta abrasiva– que és pionera a Europa. Es tracta de colpejar components de ferro fins a extreure’n les minúscules partícules –de dimensions inferiors als 100 nanòmetres– i, tot seguit, treballar per millorar la seva mobilitat en el medi i la seva capacitat de reacció davant els contaminants.

“La gràcia és que són molt petites però molt eficaces. Tenen molta més àrea superficial i són molt més reactives que altres components que s’utilitzen per descontaminar”, explica Rovira, que assegura que es podria netejar un aqüífer sencer amb una petita quantitat de nanopartícules, que serien absorbides per l’aigua un cop fet el procés gràcies a la seva dimensió tan reduïda: “L’aigua tindria un nivell més alt de ferro, però un cop tractada podria arribar a ser potable. Seria un problema menor comparat amb el problema de partida”, diu Rovira.

Segons relata, la tècnica hauria estat apta en capítols de contaminació com el que es va viure a Torelló el 1999, quan l’abocament de dissolvents organoclorats d’empreses va afectar greument els aqüífers d’aquesta zona i va provocar que durant diversos mesos la contaminació arribés a la xarxa d’aigua potable. En el mateix sentit, també s’haurien pogut fer servir les nanopartícules de ferro a Monistrol de Montserrat, població que al desembre passat va haver d’aturar el subministrament d’aigua a les cases per la contaminació d’un pou amb hidrocarburs. L’episodi el van detectar els mateixos veïns quan van alertar que l’aigua que sortia de l’aixeta feia fetor de petroli.

Sortir del laboratori

Des del CTM han treballat durant més de tres anys en el marc del setè programa marc de la Comissió Europea (FP7), els fons del qual han servit per finançar els prop de 14 milions d’euros que requeria el projecte Nanorem, liderat per Manresa, però que ha tingut la participació de 27 països més. La subvenció, però, es va acabar el 2016 i no ha permès que els investigadors facin el pas del laboratori a la realitat.

Per aquest motiu, els científics reclamen més finançament. Rovira relata que treballen amb la República Txeca per tal de preparar quantitats més grans de nanopartícules i dur a terme una prova pilot en un aqüífer real, tot i que assegura que la tramitació “és molt complexa i encara genera recel pel desconeixement de quins podrien ser els efectes d’utilitzar aquesta metodologia a gran escala”.

LA XIFRA

14 milions d’euros és el cost de l’estudi científic, que és d’abast europeu i s’està fent des de fa quatre anys.

LES FRASES

Seria útil en episodis de contaminació com ara el de Torelló [que va ser per dissolvents organoclorats], Miquel Rovira, DIRECTOR DE SOSTENIBILITAT D’EURECAT

Són molt eficaces; tenen més àrea i són més reactives que altres components que s’usen per descontaminar

Tota una revolució tecnològica

Les nanopartícules existeixen a la naturalesa, però és ara quan els científics comencen a ser capaços de sintetitzar-les a mida per aplicar-les en diversos àmbits, detalla Rovira: “Són una revolució tecnològica. Controlar i manipular una cosa tan diminuta obre tot un camp nou.”

A banda d’utilitzar-se per netejar aigües subterrànies, el nou sistema de producció de nanopartícules que han desenvolupat els científics del CTM també es podria aplicar en camps com la medicina o l’alimentació. De fet, explica Rovira, a hores d’ara ja hi ha empreses que les incorporen en envasos alimentaris. “La fita del projecte ha estat molt satisfactòria, ja que ens permet pensar en l’aplicació en altres sectors, a banda del mediambiental, i amb l’ús de materials diferents del ferro”, valora.