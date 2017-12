Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de desembre de 2017

La mineria és una activitat molt freqüent en països africans. El Diccionari Normatiu Valencià defineix la mineria com el conjunt de tècniques utilitzades en la prospecció, el reconeixement i l’explotació de les mines

Els minerals més important de l’Àfriica són:

Alumini (Al) [bauxita], Antimoni (Sb), Argent (Ag), Beril·li (Be), Calcària (Ca), Caolí [argila blanca], Carbó (C), Ciment, Cobalt (Co), Coure (Cu), Crom (Cr),

Diamants (C), Estany (Sn) [casiterita], Ferro (Fe), Fosfat de calci (Ca3(PO4)2), Fosfat de sodi (Na3PO4), Fosfats (PO4), Fòsfor (P), Gas natural [hidrocarburs], Granit [quars], Guix (CaSO4 · 2 H2O), Kimberlita (C),

Manganès (Mn), Marbre (Ca), Metalls preciosos, Mica [quars], Minerals rars, Molibdè (Mo), Níquel (Ni), Or (Au), Pedres precioses, Petroli [hidrocarburs], Platí (Pt), Plom (Pb), Potassa (K), Sal (NaCl), Sal marina, Silici (Si), Tàntal [coltan], Tanzanita, Tungstè (W), Urani (U), Vanadi (V), Zenc (Zn)