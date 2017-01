Millor, pitjor, o no en tinc ni idea

3 gen 2017 per SDRCA

FRANCESC CABANA – foto SIPHIWE SIBEKO / AP – EL PUNT AVUI+ – 3 gener 2017

ECONOMIA: La fam és un dels grans problemes de la humanitat, que es va solucionant massa lentament

És impossible fer de profeta i endevinar com serà l’any econòmic que comença. Pot ser millor que el que hem acabat, pitjor o simplement no en tinc ni idea. M’interessa tan sols llançar alguns comentaris que influiran en aquell resultat. La política dominarà sobre l’economia, un fet que incrementa la dificultat de la previsió. Això és molt clar a Catalunya. Sembla que les guerres entre països desenvolupats s’han acabat. Els europeus, en un sentit reduït de la paraula, fa dues generacions que no tenim conflictes armats. Les guerres a l’antiga es concentren al Pròxim Orient. On es mantenen de forma indefinida és a l’Àfrica, la gran desconeguda dels europeus. El gihadisme és una nova forma de guerra, però si es prenen mesures per reduir l’ingrés de recursos a Estat Islàmic i millora el sistema policíac, es reduirà.

Tothom està pendent del que passarà amb el president Trump. Val més no fer endevinalles. Tornarem als anys de la guerra freda? Les tàctiques tradicionals per revifar una economia són impossibles en l’actual situació d’interessos baixos. El preu dels productes petroliers ha baixat i es mantindrà per sota del que havia estat. És una bona notícia per a l’Estat espanyol i per a tots aquells que depenen de les importacions. Pèssima notícia per a Cuba i Veneçuela. Els EUA, que eren els grans importadors de petroli, ara n’exporten i n’exportaran. Petroli procedent del fracking, un sistema una mica bèstia d’aconseguir-lo, que està prohibit a Catalunya, però que als EUA i al Canada s’utilitza en zones desèrtiques o semidesèrtiques. El pes de les energies renovables i no contaminants és cada cop més alt en relació a les no renovables i contaminants com el petroli o el carbó. Quedarà la Xina, com la potència més contaminant.

La fam al món es reduirà, com s’ha vingut reduint en els darrers anys gràcies als transgènics, amb productes com el blat de moro, immunes a les plagues. Ningú ha demostrat que siguin dolents per a la salut i és fàcil comprovar que han salvat milions de vides humanes. Les taronges i mandarines sense pinyol que mengem, també són transgèniques i ningú s’ha esverat. L’Índia exporta blat des de fa uns anys. La fam es manté en algunes regions, però és segur que el nivell de vida ha augmentat. I recordem que l’Índia és un país molt complex, però democràtic. La Xina està sota el control del Partit Comunista, tot i que permet que un empresari xinès compri el RCD Espanyol.

Es fan avenços importants en la cura de malalties com la malària. Quan una malaltia només es propaga en països pobres i tropicals, les indústries del sector –les farmacèutiques, que diria la monja Forcades– destinen pocs diners a la investigació. Qui ha destinat milions de dòlars a combatre-la a la zona de Moçambic, amb bons resultats, és Bill Gates, el milionari de Microsoft. No sé de cap milionari català o espanyol que faci una cosa similar.

La tècnica aplicada a l’agricultura ens assegura que la humanitat sencera podria viure bé, sense destorbs. I els destorbs són les guerres que es fan en nom de religions que es pensen que estem encara en el temps de les croades, o de l’orgull i del desig de poder d’alguns polítics de l’Amèrica Central o del Sud, que van a missa els diumenges. Endevinar el que passarà a l’economia de l’any 2017 és com treure un premi gros a la loteria o que el tregui jo que no hi jugo. Si no fos que…, depèn de…, si s’hagués assumit que…, no comptàvem que…