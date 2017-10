Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 d’octubre de 2017

Sol ser freqüent que moltes famílies tinguin parents al continent americà i, més concretament, a l’Argentina

Per què se’n van anar totes aquestes persones ?

El més freqüent era trobar un lloc on tinguessin una nova oportunitat. En la meva família hi ha exemples clamorosos dels qui s’hi van anar fa cent anys o fa vint anys

Les persones necessiten respirar perquè no suporten viure ofegades per l’ambient on viuen. Ells s’hi van anar, però els seus descendents s’hi van arrelar, hi han fet família

Quan els meus besavis es van veure resignats a perdre tres dels seus quatre fills per qüestions d’emigració en una època en què el transport transcontinental es feia amb molts sacrificis en vaixell, era un viatge sense retorn com el que s’està preparant per colonitzar Mart

La meva experiència personal és que cap africà immigrat s’hagi entornat del seu camí ni per l’ambient del seu entorn

El que no hi ha de comú entre ells i jo només són diferències culturals, que alguns s’atreveixen a dir que són font de conflicte

Em repeitexo dient que hi ha algunes bosses d’immigrants que els costa relacionar-se amb els naturals

No veig que es pugui fer de la immigració i, en particular, de la immigració africana cap mena d’eina política per part de persones que els pot agradar el caos

Hi ha persona que sembla que tingui una desafecció innata contra persones que no tenen el mateix color

Pel que que jo arribo a entendre, és molt important l’oficina d’antirumors de Barcelona. Agraeixo la tasca que està fent un munt de persones que lluiten per la no segregació per lloc d’origen

Si algunes persones haguessin assistit a la reunió a què vaig ser convidat per un grup de dones negroafricanes, haurien canviat d’opinió