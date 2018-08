Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 d’agost de 2018

No és difícil veure la cara del diable. És la cara que riu davant la desgràcia d’una altra persona.

L’altre dia en una de les meves converses amb un taxista, vam estar parlant del nombre de persones bones. Jo vaig proposar un 99%, però ell ho va trobar exagerat, va dir un 75% de persones bones

Jo fora del taxi vaig reduir-ne la quantitat. Tal com diu la química una substància és pura quan té un 98% de la matèria considerada. Com a punt de partida, es podria establir que un 98% de les persones són bones

Una aproximació a les persones dolentes que hi ha a Espanya estableix 1 milió de persones dolentes a partir del 98% de les quals n’hi hauria 150 mil a Catalunya. Com varia considerar nombres absoluts i relatius ?

Un milió de persones dolentes fa venir mal d’estómac. Jo crec que la ignorància d’una persona la pot fer veure com a dolenta incloses totes les classes socials. No som ningú per jutjar. Hem de deixar de banda allò que ens enutja

Les persones que es dediquen al tràfic de dones, de drogues o d’armes no són altra cosa que empresaris fracassats

Per quin motiu alguns africans se’n van de l’Àfrica ?

Jo no ho sé perquè només m’ho puc imaginar.

Trobaràs comercials espanyols que han treballat al nord d’Àfrica que et diran que una bona part dels africans que se’n van d’Àfrica són, si no delinqüents, gent de baixa estopa

Molts africans que vénen ara aquí et diran les dificultats que han tingut per arribar-hi. És legítim que siguin aquí, i ben rebuts per tots nosaltres