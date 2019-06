Migracions

Josep Juanbaró – info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de juny de 2019

20190607; La droga prohibida a Europa que triomfa a l’Àfrica. 20190607; La UE obre la porta a l’internament de persones migrants per raons “d’ordre públic”. 20190607; Detecten més menors que mai al CIE de la Zona Franca aquest 2018 20190603; El bloc del Raval que vol ser un símbol.

20190602; Torna l’operació burquini a França. 20190602; La Guàrdia civil desarticula. 20190530; Negrata de merda i d’altres microviolències quotidianes. 20190530; Xavier Melloni: “La secularització fa humils les religions”. 20190525; Salt on un de cada tres veïns no té dret a vot. 20190524; Així és el Ramadà en família dels menes que viuen al carrer. 20190517; Les entitats socials critiquen l’ús electoralista de la immigració. 20190516; Carreres de noi, carreres de noia: les universitats reprodueixen els rols de gènere de l’àmbit domèstic. 20190516; El sector social critica la falta d’estratègia en el model d’acollida. 20190516; La DGAIA insisteix que Rubí és el lloc idoni per al centre de menes. 20190515; El dia que els manters van tenir veu en un debat electoral.

20190430; “Catalunya és ara casa meva i vull descobrir la seva història”. 20190428; Indemnitzacions per als descendents dels esclaus als Estats Units. 20190427;Aspectes econòmics de la immigració a Catalunya. 20190416; El PP vol restringir l’accés gratuït a la sanitat pública del immigrants. 20190412; El Mediterrani és la frontera més mortífera del món. 20190411; L’FMI defensa apujar els impostos als rics i fomentar la immigració. 20190307; Vox, a salvar Europa dels burques i els llaços grocs. 20190219; Blindatge policial contra el basar del top manta

20190216; Els sensepapers que porten la lluita antiracista a les escoles. 20190216; Preparem ara els estudiants per a un demà globalitzat. 20190216; Mar Romera: “Vull una escola que integri, que reculli la diferència com a recurs i no com a debilitat”. 20190206; Un mapa genètic il·lustra les diferències lingüístiques a Espanya

20190123; El govern espanyol nega que es vulnerin els drets dels migrants al Marroc

