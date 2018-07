Microassociacions

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de juliol de 2018

Potser hi ha gat amagat, però crec que les associacions benèfiques com la nostra, declarades d’Utilitat Pública, hauríem de gaudir d’alguns avantatges econòmics com per exemple evitar les comissions bancàries.

Això seria un detallet que no perjudicaria ningú. El càstig que reben aquesta mena d’entitats és substancial. Tothom les tracta com si fossin una empresa mercantil que ingressa molts diners

Mantenir una associació d’aquest tipus és esgotador, però ningú del carrer sap res de tot això. Per la gran majoria de ciutadans, els serveis que oferim no costen res, ni de fer ni de mantenir. És una mica trist tot plegat

Una associació sense afany de lucre com la nostra agraeix aportacions econòmiques tan petites com siguin

Aportar diners a una associació com la nostra declarada d’Utilitat Pública (Barcelona, 2012) desgrava a la declaració de la Renda

+ Fins a una aportació anual de 150,00€, Hisenda en desgrava el 75%

+ A partir de de 150,00€, la deducció és del 30%, que pot arribar al 35% si el donant és constant al llarg del temps

Mireu si és fàcil: si aporteu al llarg d’un any 12,00€, Hisenda us en torna 9,00€

A més, la SDRCA us deixarà intervenir en els seus projectes

La cooperació al desenvolupament és molt addictiva perquè els resultats afavoreixen la societat