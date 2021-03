Michel Onfray explora el pensament de Nietzsche vinculant-lo als llocs on es va gestar

Fragmenta Editorial, 11 de març de 2021

Michel Onfray ofereix, a Les allaus de Sils Maria, un itinerari pels grans temes del pensament de Nietzsche resseguint-ne les petjades a Sils Maria (Suïssa). Onfray defensa que el pensament de Nietzsche s’ha d’anar a pouar en els textos publicats en vida de l’autor, fugint dels usos esbiaixats que s’ha fet d’uns manuscrits pòstums que l’autor no havia preparat per a la publicació. El dia 17 de març es posen a la venda simultàniament l’edició en català (traduïda per Adrià Pujol Cruells) i en castellà (traduïda per Rubén Martín Giráldez).

Gran coneixedor del pensament de Nietzsche, Michel Onfray es proposa en aquest llibre buscar les condicions biogràfiques de la producció dels conceptes nietzscheans. A Sils Maria (Suïssa), localitat en la qual el filòsof vitalista va passar llargues temporades i d’on sorgiren conceptes com l’etern retorn, ressegueix les passes d’un autor que sempre va defensar que la filosofia es fa caminant.

Així, entre les allaus reals i figurades del paisatge, veu Onfray el naixement del superhome com una figura ètica. Explicant Nietzsche a través dels escenaris de les seves passejades, Michel Onfray polemitza amb lectures esbiaixades de l’autor del Zaratustra, especialment amb aquelles que no distingeixen l’obra editada de l’obra pòstuma.

Michel Onfray (Argentan, Normandia, 1959) és filòsof i assagista. Doctor en filosofia, és una de les veus franceses contemporànies més controvertides del pensament francès. L’any 2002 va crear la Universitat Popular de Caen. Ha publicat un centenar de títols.

Entre els temes recurrents de la seva obra destaquen l’ètica i l’hedonisme sota un projecte comú, la religió i la crítica de la cristianització occidental, la política llibertària, l’estètica i l’epistemologia.

En la seva obra més coneguda, Tractat d’ateologia (Edicions de 1984, 2005), presenta la tesi que sorgeix de la nova postura ateològica nascuda de la mort de Déu. Onfray reivindica una antropologia filosòfica que destrueix els dogmes i estableix l’ésser humà al centre de la vida, amb una actitud epicúria.