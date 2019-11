Metròpolis

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de novembre de 2019

Possiblement, França és una de les exmetròpolis que més surten als mitjans de comunicació. Tot indica una especial aliança amb els països africans convertits en colònies al seu dia

Encara es pot fer referència de la intervenció de França a Malí quan Azawad volia partir en dos aquest estat africà. Molt calculadament l’exèrcit francès va er-hi present al cap d’uns quants dies

Un cop França va tenir-ho tot a punt, l’acció militar fou feta com un flaix. Van anul·lar les forces rebels en un tres i no-res, deixant el país quan s’havia calmat

Vaig poder veure ocularment el desplegament d’unes maniobres franceses al campus d’una universitat francès. Quan en parlaves, deien: “c’est l’Armée”

Semblava que se n’enreien, però la veritat és que n’eren molt orgullosos. Ningú dubta que França és un gran país i que tingui l’ull posat en qualsevol arreu del món

No estranya que França sigui un dels cinc països que tenen dret a veto. La seva presència africana no és res per riure-se’n

Països africans francòfons n’estan molt de París. És característic que, per exemple, el Camerun tingui molta fierté de la llengua francesa. Si vols anar en condicions al Camerun, cal que parlis un sofisticat francès perquè, si no, no et prendran seriosament.

Una persona francesa està molt més cotitzada que qualsevol altra persona que no demostri l’essència francesa. França té veu en qualsevol excolònia que hagi estat seva