Metges sense Fronteres demana un esforç pels atrapats per les guerres

16 gen 2017 per SDRCA

Europa Press – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 16.01.2017

L’ONG llança una campanya per a alertar de la necessitat d’ajuda humanitària per a les víctimes dels conflictes – Todavía romanen en actiu més de 40 enfrontaments bèl·lics

Metges sense Fronteres demana un esforç pels atrapats per les guerres

Metges Sense Fronteres (MSF) ha presentat la campanya «Yo em quede» en la qual alerta sobre la necessitat d’ajuda humanitària a víctimes de conflictes. Amb el seu nova campanya, MSF vol denunciar la situació dels qui estan atrapats en les guerres i la urgència de prestar-los ajuda, en un moment en el qual el sistema humanitari internacional «està fallant a l’hora de respondre estes crisis agudes en països com Síria, el Iemen o el Sudan del Sud».

Els principals focus d’esta iniciativa es basen en la sensibilització i en la captació de fons a través de msf.es/yomequedo. En esta web, quatre especialistes de MSF expliquen les prioritats de l’organització en països en conflicte, com a cirurgia d’urgència, assistència en parts, atenció a malalts crònics i suport psicosocial.

La web recupera també els testimoniatges de diverses víctimes d’estos conflictes, com són Yaqub, Sunud, Amal, Karim, Mansur i el seu fill Asil, Sophie i les seues bessones nounades, Marie, Mohamed, Erfan i Safa. Estes persones «són solament algunes de les milers de raons que MSF té per a quedar-se treballant en els països en guerra», manifesta l’organització.

Segons dades de Metges Sense Fronteres, 2016 va acabar amb més de 40 conflictes actius a tot el món i més de 60 milions de persones van haver d’abandonar les seues llars. L’impacte directe de les guerres en les poblacions civils se n’ha anat agreujant: sovint són víctimes buscades de bombardejos, atacs i abusos. Quan no, queden atrapades en zones sense possibilitat d’assistència o es veuen obligades a buscar refugi en condicions extremes.

Entre les víctimes dels conflictes, no solament hi ha ferits de guerra. També hi ha milions de persones que cada dia lluiten per sobreviure i necessiten atenció mèdica perquè patixen una malaltia crònica, han patit un trauma psicològic a causa del conflicte o, senzillament, es posen de part.

Des del seu origen, MSF tracta de portar ajuda mèdic-humanitària a les víctimes de les guerres. No obstant això, en els últims anys el panorama s’ha empitjorat, amb un augment d’atacs a hospitals i personal sanitari.

Des del bombardeig de l’hospital en Kunduz (l’Afganistan) el passat 3 d’octubre de 2015 „la pitjor desgràcia en la història de MSF„, més de 90 estructures mèdiques gestionades o recolzades per MSF han sigut atacades. La gran majoria d’estos atacs ha ocorregut a Síria i el Iemen. Milers de persones viuen atrapades o perseguides per la guerra i patixen, diàriament, les seues conseqüències; des de fa dècades, els equips de MSF els presten assistència, sovint en zones a les quals poques organitzacions arriben.