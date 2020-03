Mesures i actuacions excepcionals davant la crisi sanitària del COVID-19

Cambra de Comerç de Barcelona – 13 de març de 2020

La Cambra de Barcelona, davant la situació excepcional provocada pel coronavirus (COVID-19), i en línia amb les nostres prioritats, posa en marxa una sèrie de mesures i actuacions per continuar atenent les necessitats de les nostres empreses dins de les restriccions que ens hem d’imposar per contenir al màxim l’expansió de la pandèmia i pal·liar les conseqüències derivades d’aquesta.

És per això, que seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries s’han eliminat les activitats grupals i formatives. En aquest sentit, s’està treballant per programar noves dates, en la mesura que sigui possible, per restablir l’activitat normal quan la situació es normalitzi.

L’activitat de la Cambra presencial queda limitada a la gestió dels tràmits empresarials i l’horari d’atenció al públic es limita de 9 a 13 h, tant a la seu de Diagonal com a les delegacions que la Cambra té al territori. A l’enllaç següent trobareu informació ampliada i actualitzada relativa als punts de serveis oberts i altres aspectes operatius.

La corporació ha adaptat internament els seus serveis i procediments, alternant la presència física i el teletreball amb l’objectiu de mantenir operatius els seus serveis a les empreses.

La Cambra de Barcelona dedicarà tots els seus esforços per intentar minimitzar al màxim les possibles afectacions econòmiques provocades per aquesta situació excepcional. És per això, que a partir de dilluns hi haurà un apartat al web www.cambrabcn.org amb informació sobre les mesures, ajuts i actuacions que les diferents administracions públiques posin a disposició de les empreses i els autònoms/es per afrontar la crisi del coronavirus.

Lamentem les molèsties que es puguin ocasionar per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.