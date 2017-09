Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de setembre de 2017

Si no recordo malament hi ha hagut un polític destacat en la política general africana, fill d’una persona negra i una altra de xinesa. Tot i que això podria indicar-nos bones relacions entre aquestes dues comunitats, un mercat senegalès va veure no fa pas massa una batussa no massa amigable

La raó donada fou que els negres es veien trepitjats pels preus xinesos. Tot i que des del punt de vista oficial l’Àfrica i la Xina mantenen molt bones relacions, això no arriba al carrer

La prova és que gran nombre d’infrastructures que la Xina fa en territori africà a canvi de primeres matèries, sobretot minerals

Durant la Guerra Freda, la Xina donava moltes beques als estudiants negres per desplaçar-se a les universitats xineses. Fins aquí res d’anormal, però hi havia parelles mixtes. Els nois negres rebien sovint correctius de determinats elements de la societat xinesa. Ara a Barcelona s’han retrobat comunitats africanes i xineses

Si he de ser fidel a la veritat, he de dir que trobo sovint africans en un bar de gestió xinesa. Mai hi he vist cap mala cara ni cap mal gest de cap de les dues parts

Molt m’agradaria que a casa nostra puguessin trobar més punts en comú tot i que la convivència fos excel·lent