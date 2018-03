Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de març de 2018

Pel que jo retinc, diria que no hi ha Catalunya mesquites sinó oratoris, molt sovint incrustats en baixos d’edificis. No se’n treu res d’amagar la realitat. Un somni de molts musulmans és la construcció d’una Gran Mesquita a Barcelona. No sé que en pensen les autoritats, però jo hi dono el meu vist-i-plau

Un dia vaig quedar molt agradablement sorprès. La raó és que havia omplert un formulari relatiu a la FCONGD, creient que era de l’Ajuntament. Havia omplert un formulari d’una associació molt dinàmica de Nou Barris

Aquesta associació es va posar en contacte amb mi dient-me que m’havia confós. Aquesta iniciativa forma part d’un civisme inusual a Barcelona. Ho recordaré sempre, Barcelona comença a Nou Barris

Estic atònit davant la situació que ha sorgit al barri de la Prosperitat creada, sense cap mena de dubte, per persones alienes a Nou Barris: “No som racistes, però aquí no hi volem mesquita”.

Entre línies, s’assenyala que un grup a l’ombra és l’instigador dels aldarulls. Les autoritats haurien d’actuar ràpìdament perquè Barcelona no es mereix situacions com aquestes

Sóc a prop d’un destacat centre jueu, però mai he sentit dir de cap acció contra aquest lloc característic. Ni els del centre es posen contra ningú

Dir-se cristià, jueu o musulmà no diu absolutament res, són els fets els que canten. A hora present els musulmans de Barcelona no han fet res a ningú, només s’hi volen sentir còmodes com ara disposar d’un oratori per resar-hi

Us puc fer el relat sobre el que em va passar un diumenge que era a Missa. Quan el mossèn digué doneu-vos la Pau, la dona de la meva dreta, quan li dono la mà, em deixa anar com si fos un llampec: “Cau mort aquí mateix”. La velocitat del missatge i la seva càrrega brutal em va deixar durant uns moments fora de joc

No hem de buscar mala gent entre musulmans o jueus, sinó des d’on som. Mireu què us dic, mai més he tornat a aquell temple perquè al meu entendre hi van algunes persones orfes de la caritat cristiana

Desconec les veritables raons que tenen determinats grups vinculats amb centres de poder al no deixar fer la Gran Mesquita a Barcelona. Us diré més, un centre d’escoles cristianes va rebutjar un video perquè els qui intervenien eren 6 noies i nois negroafricans, residents a Barcelona i amb bona presència

L’únic objectiu del video era donar un aire de normalitat a la colònia negroafricana de Barcelona. Un video digne, presentant persones dignes com les que ens podem trobar arreu. Només demano l’extinció de la segregació