Més trasplantats de pulmó morts per la contaminació

20 gen 2017 per SDRCA

V. P. – BARCELONA – foto ANDREU PUIG – EL PUNT AVUI+ – 20 gener 2017

SOCIETAT: Un estudi en què ha participat l’hospital Vall d’Hebron conclou que reduir la pol·lució podria prevenir un 10% la mortalitat

S’han analitzat més de 5.000 pacients, 450 dels quals de l’hospital català

Els nivells de contaminació de Barcelona superen els recomanats per l’OMS

Malgrat que és una tècnica que s’aplica des dels anys 80, la supervivència al trasplantament de pulmó és una de les baixes comparada amb la d’altres òrgans i se situa entorn dels cinc anys després de la intervenció. Un dels factors que hi poden intervenir és la contaminació de la ciutat on viu el trasplantat. Un estudi internacional liderat per la Universitats de Lovaina (Bèlgica)i en el qual han participat també investigadors de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona conclou que, si es baixa el nivell de pol·lució fins als recomanats per l’OMS, es podria prevenir la mortalitat d’aquests pacients en un 10%. La investigació, publicada a l’European Respiratory Journal, s’ha fet amb una mostra de 5.700 pacients trasplantats de pulmó de 13 hospitals de 10 països del món entre els anys 1987 i 2012. L’aportació de l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha estat de 450 pacients.

Cristina Berastegui, pneumòloga de la unitat de trasplantament de Vall d’Hebron, explica que s’han estudiat les vies principals i secundàries que hi ha al voltant de la residència dels pacients. Els investigadors van analitzar l’impacte de les partícules PM¹°, que són les partícules en suspensió de l’aire menors de 10 ug/m³ que penetren als bronquis i les persones que respiren. Com a referència, l’OMS recomana que l’exposició anual mitjana a les partícules no superi els 20ug/m³ i un límit diari de 50ug/m³, unes dades que estan per sota dels nivells actuals de contaminació de Barcelona. “L’objectiu era analitzar si l’exposició al trànsit interfereix en la mortalitat, i s’ha vist que sí, que a les zones amb més pol·lució la mortalitat creix un 10%”, explica Berastegui. Del conjunt de pacients analitzats, dues terceres parts vivien en zones urbanes amb bastant trànsit i valors superiors als 20ug/m³ recomanats per l’OMS.

L’estudi també ha comprovat que, en el cas dels pacients que prenien uns tipus d’antibiòtics anomenats macròlids, que tenen un efecte antiinflamatori, el risc de mort, tot i estar exposat als nivells de contaminació, era menor. Això permet concloure que aquests antibiòtics tenen un efecte preventiu, tot i que cal ampliar l’estudi.

L’estudi va servir per determinar l’associació entre la mortalitat i la contaminació en els pacients no tractats amb macròlids (3,556 pacients). Des d’aquest punt, segons precisa Berastegui, “els antibiòtics tenen un efecte protector contra la contaminació”.

Barcelona, per sobre del nivell recomanat

Segons les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’any 2015 la mitjana anual de partícules en suspensió a l’Àrea Metropolitana de Barcelona va ser de 27ug/m³. Durant aquest any, també s’ha superat el límit de 50ug/m³ fixat per l’OMS durant 20 dies en diferents punts de la ciutat. Per poder fer l’estudi, els investigadors van prendre com a referència els nivells de PM¹º fixat a un estudi europeu de l’any 2007.