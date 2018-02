Més enllà de la ignorància

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de febrer de 2018

Ningú gairebé no parla de les minories intrínseques que hi ha a Europa. Tothom deu recordar el racó dels Balcans, tota una sèrie de països banyats per l’Adriàtic

Aquests musulmans no són resultat d’immigració sinó majoritàriament conversos des de fa segles

Un deia que Karl Marx mai no hauria imaginat la immigració musulmana a Europa, però en aquella època feia temps que hi vivien en el que va ser la Yugoslàvia o Albània. També hi ha una petita Turquia europea, resultat del que va quedar de l’Imperi Otomà, que abans era Bizanci

L’acabament de Bizanci (1453) i el naixement d’una nova Europa per les seves aventures colonials (1492) donen pas a la supremacia d’Europa al món. Els reis Catòlics amb les seves ordres d’expulsió de jueus i moriscos, si no es convertien, van posar a zero els rellotges

En efecte, portem més de cinc segles compartint el projecte d’Europa occidental on hi han acudit molts habitants de les colònies africanes. Ara sí, la immigració ha esdevingut un fenomen de masses

Han arrelat a Catalunya en les últimes dècades entre uns 500 mil i 600 mil musulmans presidits per un home de fe. La política seguida respecte l’arribada de persones de tots els continents ha estat en el cas concret musulmà de contenció.

En aquest procés tothom s’ha d’anivellar segons les circumstàncies. Encara dura la polèmica adormida d’edificar a Barcelona una Gran Mesquita. Considero que ha d’arribar el moment de prendre’s seriosament aquesta idea que és en mans de les autoritats perquè en saben més que no pas jo

Aquest teorema de la integració a Barcelona és més aviat una qüestió de formes que no pas de continguts. Per situar més el tema cal dir que són majoritàriament musulmanes les persones procedents del nord d’Àfrica, de l’Àfrica occidental, i de l’àrea del Paquistan. Si me’n deixo cap, aviseu-me si us plau