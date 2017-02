Merkel s’acosta a Erdogan en la lluita contra el terrorisme

5 feb 2017 per SDRCA

XAVIER GAILLARD / REDACCIÓ – ISTANBUL – foto ADEM ALTAN / AFP – EL PUNT AVUI+ – 3 febrer 2017

POLÍTICA: La cancellera intenta normalitzar les relacions en la seva primera visita a Ankara des del cop d’estat fallit

Defensa la llibertat de premsa i es reuneix amb els líders opositors

Merkel i Erdogan, ahir al palau presidencial de Turquia

L’esforç conjunt contra el terrorisme, la necessitat d’entesa com a aliats que són de l’OTAN, la presència d’avions alemanys a la base aèria turca d’Incirlik i la continuïtat del pacte dels refugiats són els principals afers que van tractar ahir a Ankara el president Erdogan i la cancellera Merkel.

La visita oficial de la líder alemanya, la primera des del cop d’estat fallit del juliol, és un important pas endavant en la normalització de les relacions entre Turquia i Alemanya (on viuen més de tres milions de turcs), després que s’enrarissin per una sèrie de declaracions d’Erdogan, que acusava Berlín de no prendre’s seriosament amenaces terroristes com el PKK.

Pel que fa al futur referèndum sobre la reforma constitucional turca, Merkel va emfatitzar la importància que s’expressin les veus de l’oposició i la llibertat de premsa, i va remarcar que representants de l’OSCE haurien de supervisar les votacions. “És important que es garanteixin el pluralisme social i la divisió de poders en aquest moment de profunda transformació política”, va resumir Merkel. El president turc, per la seva banda, va criticar que els líders de l’oposició parlin de les noves esmenes de manera “enganyosa”.

El xoc va arribar quan Merkel va parlar d’Estat Islàmic (EI) com a “terrorisme islamista”. El líder turc va comentar que l’islam significa pau i que referir-se a una organització formada per extremistes com EI amb aquests termes resulta ofensiu. Ankara també va exigir l’extradició de sospitosos militants de l’organització FETÖ –acusada de dissenyar el cop d’estat del juliol– que podrien estar en territori alemany. Precisament, fa uns dies el govern turc va enviar als EUA noves proves de la implicació del clergue Fetullah Gülen, amb l’esperança de forçar-ne la deportació. Aquesta setmana, Gülen, que viu a l’estat de Pennsylvania, està sent jutjat en rebel·lia pel seu rol en l’aixecament militar fallit.

El primer ministre turc, Binali Yildirim, també es va reunir amb Merkel, a qui va mostrar els desperfectes causats al Parlament durant el cop d’estat. Finalment, la cancellera es va entrevistar amb els líders de l’oposició, incloent-hi el president del grup parlamentari del partit pro kurd HDP, Idris Baluken, alliberat provisionalment fa dos dies després de gairebé tres mesos de detenció.

LA FRASE

Enmig de l’actual agitació política, cal mantenir la separació de poders, la llibertat d’opinió i la diversitat, Angela Merkel, CANCELLERA ALEMANYA

La UE vol amb Líbia un acord d’immigració com el turc

Merkel va viatjar ahir a Malta, on els 28 líders de la Unió Europea (UE) buscaran avui la manera de col·laborar amb Líbia i els països veïns per frenar l’arribada d’immigrants a través de la ruta del Mediterrani central. S’espera que emetin un comunicat en què fixin els passos per combatre aquest fenomen a partir de mesures proposades recentment per la Comissió Europea, com ara augmentar la formació dels guardacostes libis que lluiten contra les màfies que trafiquen amb éssers humans. La ruta del Mediterrani central s’ha convertit en la principal via d’entrades irregulars a la UE, amb un total de 180.000 arribades a territori europeu el 2016, en la majoria dels casos a través d’Itàlia. Prop del 90% d’aquests immigrants van sortir de Líbia, on la inestable situació política i econòmica afavoreix el negoci dels traficants. L’objectiu dels líders europeus és establir un model tan efectiu com l’acord signat l’any passat amb Turquia per reduir dràsticament els fluxos migratoris. Durant la cimera, els 28 també cercaran una resposta “coordinada” al repte que suposa la nova presidència dels Estats Units i analitzaran el futur de la UE després del Brexit.