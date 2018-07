Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de juliol de 2018

Estem immersos en una societat que ofega més que dóna aire. La gent cada dia viu en un espai cada cop més petit. Estem vivint en un gran esclat de “tecnologia”, per dir-ne alguna cosa

On van a parar els diners pagats a canvi de “tecnologia” ? Crec que és una bona pregunta. En el cas dels tot necessaris mòbils es veu que tothom hi juga quan la seva finalitat única era la telefonia

Què hi passa a l’Àfrica ? No ho sé, però em costa transmetre la felicitat d’un periodista africà resident a l’Àfrica perquè estava a punt de comprar-se un ordinador portàtil, una compra necessària en aquest cas

La “tecnologia” arriba arreu, inclús estant-se de comprar coses més peremptòries. Recordo aquell pagès africà parlant per telèfon des del seu tros de conreu. Molt útil per informar-se de com està el mercat

Tot el món conegut no dubta per vendre coses a l’Àfrica, inclús tant de tabac com sigui possible. El mercat del tabac africà arriba al 8%, dades de fa temps. El nostre mercat del tabac és del 24%. Queda molt de tram per recórrer, de 8 a 24. Tot depèn del creixement econòmic del continent africà. Les tabaqueres apreten…!

Deu ser alguna cosa estranya pel qui diu que l’Àfrica és el continent jove. No ens enganyem perquè la realitat és que moren moltes persones per la qual cosa els qui queden són majoritàriament joves. Els altres han mort, camí que també seguiran els joves d’avui amb pocs lustres de marge

Tot aquest flaire em resulta familiar perquè és com si l’hagués viscut. Jo vaig néixer a l’època del desarrollisme. De cop van aflorar els diners, i la gent per treure’s el ventre de pena comprava primer el més útil i després el més superflu. L’actual societat és la que s’ha generat des d’aleshores

No podem prevenir els africans perquè primer no ens escoltaran i després no voldran reconèixer el brou que s’ha generat