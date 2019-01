Mens sana in corpore sano

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de gener de 2019

Tinc una gran admiració per l’Antiga Roma perquè van saber incorporar la saviesa grega tot traslladant-la a les seves necessitats (s. VIII aC – s. V). Trobareu en aquesta civilització molt de sentit pràctic. De fet, Roma ha deixat petjada en tota la Mediterrània. Nosaltres en som hereus

Dic això perquè el sentit romà ens pot continuar ajudant a tots els que som a banda i banda del Mare Nostrum

És clar que jo no sóc persona per parlar de certs detalls. Tanmateix, Àfrica podria fer-se seva l’esperit romà a l’hora de resoldre els seus problemes

S’han identicat tres principis fonamentals que poden fer augmentar el nivell de desenvolupament humà: poder adquisitiu, formació, i salut. Així que ens endinsem a l’Àfrica el nivell de desenvolupament és extremadament baix en certs països africans

Malgrat que un cooperant em digués que el més important és la formació, jo aposto declaradament per la salut. Una persona malalta no pot fer una vida normal. La manca de salut pot dur a menjar pitjor, generant-se una espiral que inevitablement duu a la mort

El que és clar és que tots hi arribarem a la mort, però la nostra qualitat de vida no ens la prendrà ningú. Hi ha moltes anècdotes sobre tot això, però faré èmfasi en la mort del pare d’una noieta de la capital Yaünde. El seu pare va morir un cop complerts els 50 anys perquè en aquesta ciutat no hi havia un servei de diàlisi…!

Aquest home va morir a l’esperança ponderada de vida a l’Àfrica (uns 51 anys). Jo recordo un veí de l’escala de quan jo era només un infant dient: “Si jo tingués 15 anys…”. Ho dic perquè aquest bon home tenia poc més de seixanta anys

Això ho explico perquè gràcies a les autoritats sanitàries es va posar fil a l’agulla per aconseguir al cap d’uns 50 anys que la nostra esperança de vida ultrapassi de bon tros els 80 anys

Aquesta millora sanitària demostra que a l’Àfrica es pugui fer que els vells d’ara esdevinguin joves. Sovint es parla que s’ha inaugurat un hospital a l’Àfrica, però més que molts hospitals cal que aquests disposin de tots els serveis necessaris

No crec que això pugui ser considerat un disbarat perquè Àfrica es mereix allò millor