La nomenclatura dels qui es desplacen lluny de casa seva amb la idea de fugir-ne per sota una sèrie de raons és força variada. La paraula més coneguda és la de l’immigrant

L’immigrant és la persona que es mou mitjançat un procés d’emigració del seu territori original. Un cop l’immigrant troba assentament per viure-hi permanentment passa a ser un immigrat

La guerra de Síria va omplir en el seu moment els diaris amb la paraula refugiat perquè s’escapaven en massa d’una guerra

Tanmateix, l’immigrant es desplaça per qüestions econòmiques o de qualitat de vida. Els immigrats també es poden considerar refugiats tal com ho són els qui al·leguen raons polítiques

Una comunitat molt poc abundant és la formada per demandants d’asil per una raó molt concretament lligada a una persona. La raó principal és que al seu país d’origen li perilla la vida o la seva integritat. Aconseguir la condició d’asilat comporta categoritzar-la com a tal en el país d’arribada. Hi entren consideracions jurídiques

El terme de refugiats omple 47 notícies al diari en el termini de l’últim semestre. Una mitjana d’un parell de notícies per setmana…!

Sovint s’exposen situacions en què les persones es mouen, però les més difícils de digerir són les relatives a menors immigrats que s’han escapat de casa

Els fets demostren que sobre aquest tema no hi estem prou preparats. Falten de totes totes equipaments