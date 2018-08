Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 d’agost de 2018

La immigració és a hores d’ara un tema molt delicat al qual hi fan front tots els Estats d’Europa. El problema no és només prevenir´-ne l’entrada sinó la seva gestió. S’ha de pensar que els immigrants són persones no sacs de sorra, són persones com totes n’hi ha al nostre país

Un cop acceptada pels diferents estats és quan esdevé un afer complex i delicat. Un tema molt important és decidir quan tenen accés als drets civils. El clímax arriba a donar veu a aquests col·lectius, votant. De moment cada estat n’ha de prendre la decisió en el context de la Unió Europea

Un tema gravíssim és l’entrada de menors sense cap mena de custòdia. Els estats no tenen altre remei que acceptar-los. Els ha d’encabir en centres on puguin tenir accés a l’educació necessària fins que arribin a la majoria d’edat

Gestionar aquests organismes és especialment complex perquè cal fer ús de coneixements multidisciplinars. Els gestors d’aquest organismes cal que tinguin una formació completa per poder gestionar menors per edats amb la major intel·ligència

Aquests infants, quan arriben, estan totalment desllorigats perquè n’hi pot haver de més conflictius que els altres. Potser poden sentir-se en una presó, però estic segur que el personal a càrrec fa el millor possible perquè no s’enfonsin

Qui miri malament la immigració cal que s’adoni que els immigrats han generat molts llocs de treball. i. No només això perquè la gran majoria d’immigrats de carrer s’han espavilat per guanyar-se la vida

El govern d’Espanya té molts reptes de futur entre els quals la naturalització d’immigrats. Molts immigrats se senten molt bé en el nostre país, han trobat un lloc on poden desenvolupar les seves vides normalment, però sense coaccions

Molts africans se senten bé aquí entre d’altres coses perquè és un lloc tranquil on els seus fills reben les màximes atencions