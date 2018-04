Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 d’abril de 2018

No fa massa anys que va ser actualitat que menors marroquins s’amagaven en llocs insòlits de camions que esperaven passar del Marroc a Espanya, o inclús en cotxes. Qui sap quant de temps feia que aquests menors s’amagaven en llocs claus del ventre de camions

Ara, sabent-ho, les autoritats els busquen en zones accessibles d’aquests vehicles. Una notícia que va cridar molt l’atenció va ser que un menor negroafricà es va amagar dins d’un vaixell que havia de salpar cap a l’Argentina. No el va localitzar fins que el vaixell va arribar a port

Aquestes malifetes provoquen malestar a les famílies africanes, però també passa que els seus pares els deixen com si fossin caps verds. Aquestes situacions representen sovint no tornar a casa seva havent-se’n de fer càrrec les autoritats del nostre país. Catalunya així com València estan desbordades per la massiva arribada de menors africans. Se n’ha arribat a sol·licitar-ne quotes

El Govern els ha allotjat a l’Institut Forense i en els corredors de la Fiscalia on només poden dormir a terra. 455 joves immigrants perdran la protecció de la Generalitat el 2018. Els menors es caracteritzen per la precarietat i la invisibilitat: “Ser pobre és quan no tens família”.

El vaixell dels nens porta a Sicília 241 migrants menors d’edat. Fins quan permetrem morts innocents al Mediterrani ?