Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de novembre de 2018

MENA és l’acrònim de menors no acompanyats. Solen ser infants o nois menors d’edat que s’han escapat de casa, normalment des del Marroc per qüestió de distàncies. Sovint les seves famílies queden alliberades dels problemes que els hi generen. Melilla es coneix per ser la ciutat dels nens perduts

Hi ha menes per tot Espanya, però ens centrarem sobretot en la catalanofonia. Això no obstant hi ha hagut un fet que es va fer popular. Diu l’ARA: “el vaixell dels nens porta a Sicília 241 migrants menors d’edat” (14 d’octubre de 2017)

Catalunya ha quedat desbordada per una explosió d’arribades de menes perquè hi van haver dificultats per allotjar-los: han hagut de dormir a terra a la Fiscalia, a l’institut Forense, i a les commissaries. A València es va quedar sola al quadriplicar-se’n l’arribada (2017), però a Catalunya es va triplicar (1 d’agost de 2018)

Els menes es troben entre la precarietat i la invisibilitat. 455 joves immigrats han perdut la protecció de la Generalitat de Catalunya durant 2018. Catalunya és la tercera destinació de menes, però el Govern sospita que hi ha una màfia darrere de l’arribada d’aqusts infants. En efecte, s’han desarticulat dues màfies de menes (23 de juny de 2018)

Els menes han esdvingut un tema de país per la qual cosa es fa trobades en tot l’àmbit espanyol a fi de fer front a la seva arribada. Hi ha un compromís per integrar els menes, però aquest tema enfronta les adiministracions perquè s’exigeix un canvi urgent en aquest àmbit

Els menes són cada vegada més joves per la qual cosa hi ha famílies que s’ofereixen per acollir-los. Se’n busquen places a l’institut. Es dupliquen els qui perden la protecció al fer 18 anys. Cal extremar la seva conducta per evitar fets com ara baralles. No s’ha arribat a cap acord sobre el sistema de determinar l’edat. Ara s’experimenta amb un polèmic assaig epigenètic

Els professionals, que se n’ocupen, lluiten perquè no els hi quedin màcules per la qual cosa s’han preparat 900 places per formar-los, on hi entren sortides fora dels centres. Aquest és el cas d’un grup de menes a la pinya dels Castellers del Poble nou (10 de novembre de 2018)

Font: ARA