Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de febrer de 2019

L’acrònim MENA (Menors no Acompanyats) se substantivitza em “menes”. Aquest col·lectiu va agafant més protagonisme als mitjans de comunicació.

Personalment jo no vull estar a la seva pell, vistos com a delinqüents per una part de la societat. Desnonats, viuen sota la custòdia de la Justícia. Mai més ben dit, viuen sota la protecció de la Jutícia

Afortunadament els protagonistes que surten a la premsa són una miniminoria, l’únic desig dels quals és fer 18 anys. És una elit crítica per ignorar què els aportarà la vida. Podran girar la truita ?

La immensa majoria no surt de l’anonimat tot i que vol aconseguir una vida normalitzada

Tenir cura dels menes posa de manifest formen part d’una una societat adulta que apreta les autoritats per transformar aquesta canalla en ciutadans de ple dret. Mai no podrem agrair del tot a totes les institucions públiques el seu esforç i dedicació

Les característiques del nostre poble han examinat els límits del nostre comportament davant els forasters: és el seny i la rauxa. En aquests moments preval el seny, però s’haurà de ser vigilant de la rauxa

La nostra societat és tan complexa com d’altres n’hi ha, però, després d’endegar un projecte a favor dels menes, aquest no ha de defallir per causes de tota mena

Jo voldria fer arribar a tots els menes i a tots els exmenes que trobaran a casa nostra un lloc digne on prosseguir la seva vida. Els menes han rebut formació suficient per encarar el seus futur gràcies a unes institucions que en volen el millor