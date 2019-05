Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de maig de 2019

El govern obrirà un centre per evitar que els menors dormin a comissaria (20190123). Aquest any arribaran a Catalunya 1.900 menes més que el 2018 (20190125). Els menors tornen a la comissaria (20190208). “Tornaré aquí fins que m’enviïn a un bon centre” (20190208). El pacte contra la segregació escolar neix descafeïnat (20190218). Stefania Giannini (UNESCO): “Separar els migrants a l’escola pot incrementar la tensió social” (20190218). Ansiolítics: la perillosa evasió entre els menes (20190219).

Els menes i el perill del racisme (20190307). Un home irromp en un centre de menes amenaçant amb un ganivet (20190307). Una protesta que assenyala els menes divideix el Poble-sec (20190314). “Tinc la sensació que el que em van robar era l’esmorzar” (20190314).

Detectats 43 menors sense centre a Montjuïc (20190411). La recerca de grans espais per ubicar els menes es compta just abans de l’estiu (20190502). Els Mossos avisen que un 18% dels menes han delinquit (20190504). Bou aposta per “repatriar” els ‘menes’ “en tots els casos en què sigui possible” (20190511)