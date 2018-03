Mediterrània

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de març de 2018

Tots els actors del drama migratori des de Líbia fins a Itàlia tenen les mans lligades, inclús els traficants. Líbia no pot impedir l’embarcament dels africans que fan cua

La Marina militar europea només pot fer de frontera davant les costes líbies, però Itàlia ha retingut el vaixell Open Arms de l’associació badalonina Proactiva, està clar que, si les coses no poden anar millor, és perquè no poden anar millor

Una possible solució seria el bloqueig i captura dels traficants de persones. A continuació seria bona la repatriació de les persones que volen embarcar-se, però amb garanties

Qui hi ha darrere d’aquest drama que sovint es converteix en tragèdia ? Els serveis secrets ho haurien de saber, però pot ser que per la magnitud del problema no poden actuar

On són les possibles empreses que Angela Merkel volia instal·lar a l’Àfrica ? S’hi han posat a treballar després des de fa uns quants mesos ?

És clar que no es pugui així moure fitxa perquè el que passa és que no tota la població africana es pugui instal·lar a Europa

El futur d’aquesta mena de guerra de guerriles no es resoldrà segons s’ha acordat a Europa. El punt més feble que tenim és que Líbia és un pseudoestat que no pot respondre de res

Solucionar el problema de Líbia és de bon fer perquè té una població de només d’uns cinc milions de persones. No seria tan difícil de trobar-ne una solució. El que es veu clar és que Europa no vol ensenyar totes les cartes perquè encara no veu que hagi arribat al moment, però, tanta força té Líbia davant la Unió Europea ?

Mentrestant, els caps de turc són els migrants que volen arribar a Europa perquè ho consideren l’èxit de la seva vida, aquesta passió l’alimenten els gremis de patrons de barques, però ni tan sols se’n parla amb fluïdesa

La vida d’aquestes persones és ara en la intervenció d’organitzacions humanitàries com la badalonina Proactiva Open Arms a qui han retingut a Itàlia el seu vaixell Open Arms

És inverosímil que en ple s. XXI es faci la vista grossa a un drama inexplicable, que no es pot explicar