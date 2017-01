May prioritza el control de la immigració

EL PUNT AVUI+ – 9 gener 2017

POLÍTICA: La primera ministra assegura que el Regne Unit pot continuar tenint accés al mercat únic i vetar la lliure circulació de persones

També vol limitar l’accés als ajuts socials als europeus residents al país

La primera ministra britànica, Theresa May, durant un moment de l’entrevista que va concedir a SkyNews ahir

A mesura que s’apropa el mes de març, per a final del qual el govern britànic va fixar l’inici de la desconnexió del Regne Unit de la UE, hi ha cada cop més indicis que la primera ministra, Theresa May, està apostant per un Brexit dur, és a dir, prioritzar el control de la immigració abans que l’accés al mercat únic. La inesperada dimissió d’Ivan Rogers com a ambaixador del Regne Unit a la UE la setmana passada acusant May de tenir “pensaments confosos” sobre el Brexit van ser interpretats com que s’està decantant pel Brexit dur, tot i triar després un diplomàtic moderat com a nou representant a Brussel·les. Rogers havia avisat May que la UE només li permetrà accedir al mercat únic a canvi de la lliure circulació de persones.

En un entrevista ahir a SkyNews, però, May va insistir: “Tindrem el control de les nostres fronteres i les nostres lleis. [...] Tothom que cregui que la qüestió de la llibertat de moviment i el negoci sumen zero s’equivoca.” I la premier escocesa, Nicola Sturgeon, per la seva banda, va reiterar l’amenaça del segon referèndum d’independència si May “porta Escòcia al penya-segat del Brexit dur”.

Tot apunta que May optarà per aquesta via. Recentment el diari The Times, citant fonts governamentals, va publicar que la primera ministra vol bloquejar l’accés als ajuts socials de tots aquells ciutadans europeus que arribin al Regne Unit a partir d’ara i als residents a partir de la primavera del 2019, quan acabi la primera fase del divorci amb la UE, sempre que comenci a finals de març.

Aquesta mesura afectaria 316.000 ciutadans comunitaris que en aquests moments estan cobrant alguna mena d’ajut per part de l’Estat i els limitaria l’accés a la sanitat pública, a l’atur, als ajuts per l’habitatge, etc., drets bàsics per a qualsevol ciutadà comunitari.

Des de fa temps que s’acusa May de voler fer servir els drets dels ciutadans europeus residents al Regne Unit com a moneda de canvi per negociar amb Brussel·les. La primera ministra s’ha negat de manera reiterada a garantir-los els drets bàsics.

“Theresa May sap que pot utilitzar el seus drets [dels residents europeus] com a moneda de canvi i això va en contra del cor de la UE, que és la llibertat de moviment –explica a aquest diari Benjamin Ramm, editor en cap de la plataforma Open Democracy–. Tots aquests rumors, filtracions i històries s’han d’entendre com el principi de les dures negociacions [entre la UE i el Regne Unit]. A Brussel·les preocupa que el Regne Unit pugui aconseguir el que vol mitjançant un Brexit suau perquè aquest any França podria votar per Marine Le Pen i Holanda per Geert Wilders, i volen que quedi clar que deixar de ser membre comporta conseqüències econòmiques serioses i que sense la llibertat de moviment ningú no se’n podrà beneficiar econòmicament.”

Ramm hi afegeix: “Durant nou anys [com a ministre de l'Interior] May ha estat incapaç de reduir la immigració provinent de la UE i ara, amb la pressió de les bases conservadores i de l’UKIP, vol aprofitar l’oportunitat de reduir la immigració.” El bloqueig als ajuts socials és un dels acords als quals va arribar l’ex-primer ministre David Cameron amb la UE l’any passat i formava part del paquet de concessions perquè pogués defensar la permanència a la UE en el referèndum que finalment va perdre.

En els pròxims mesos, May haurà de decidir què fa amb els residents europeus al país, si els dona una tracte preferencial, si limita la seva contractació a les empreses i si continua permetent-los treballar en àrees com l’agricultura. Està molt pressionada pels euròfobs dels seu partit, que sembla que s’estan imposant.

Limitació a l’estat del benestar

En un discurs que va fer May en la conferència conservadora del mes d’octubre va dir: “És injust que [els britànics] perdeu la feina o veieu reduïts els vostres salaris o hores de treball per culpa d’immigrants poc qualificats, perquè aleshores la vida és molt injusta, i sembla que hagin sacrificat els vostres somnis al servei d’altres i això s’ha de canviar.” Amb la limitació de l’accés dels europeus a l’estat del benestar pretén alleugerir la despesa del Ministeri de Finances en subsidis socials. No obstant això, un estudi de l’University College de Londres (UCL) revela que els 3 milions de ciutadans europeus que viuen al Regne Unit contribueixen a Hisenda amb 2.400 milions d’euros en impostos, molt més del que reben en subsidis. L’estudi també diu que el 65% dels comunitaris que viuen al Regne Unit tenen qualificacions, en relació amb el 25% dels britànics.

En el discurs de Nadal, la primera ministra es va comprometre a defensar la voluntat del 48% de la població que va votar en contra del Brexit. El correu de comiat que va enviar l’ambaixador a la UE als seus empleats indica tot el contrari. Deixa clar que May no té cap pla encara. La confusió sobre els plans del govern ha provocat que cent mil residents demanessin la residència permanent el 2016 després del Brexit, temorosos que els seus drets puguin ser vulnerats.