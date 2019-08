Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 d’agost de 2019

Maurici és un país sobirà insular situat al sud-oest de l’oceà Índic, a uns 900 quilòmetres de Toamasina, ciutat a la costa oriental més propera de Madagascar i, aproximadament, a 3800 quilòmetres en direcció sud-oest del terme Comorin a l’extrem sud de l’Índia. La seva capital i localitat més poblada és Port Louis.

A més de l’illa de Maurici, la república inclou les illes de Sant Brandón o Cargados Carajos, Rodrigues i les illes Agalega. Maurici forma part de les illes Mascareñas, al costat de l’illa francesa de la Reunió, a uns 170 quilòmetres al sud-oest.

Maurici va ser nomenat primer Dina Arobi per navegants àrabs durant l’Edat Mitjana, que van ser els primers a visitar l’illa. En 1507 els mariners portuguesos van trobar l’illa deshabitada. L’illa apareix amb el nom de Cirne en els primers mapes portuguesos, probablement a causa de la presència del dodo, au no voladora que era abundant en aquest moment. El marí portuguès Pedro de Mascarenhas, va donar el nom d’illes Mascareñas a l’arxipèlag.

En 1598 una esquadra neerlandesa al comandament de l’almirall Wybrand Van Warwyck desembarcament a Grand Port i va nomenar l’illa Maurici, en honor del príncep Maurici de Nassau, estatúder dels Països Baixos.

Més tard l’illa es va convertir en una colònia francesa i va passar a cridar Illa de França. El 3 de desembre de 1810 els francesos van haver de cedir-la, després de la derrota de Napoleó. Sota el domini britànic el nom de la illa va tornar a Maurici. També es coneix comunament com Mauritius en anglès, Maurici o Île Maurici en francès, Moris en crioll i मॉरिशस en hindi

El Cap de l’Estat de Maurici és el President, que es tria per un període de cinc anys per l’Assemblea Nacional, el parlament unicameral mauricià. L’Assemblea Nacional té 62 membres elegits per sufragi directe i popular i comprèn entre 4 i 8 membres triats per les minories que representen les minories ètniques, depenent dels resultats de l’elecció. El govern està encapçalat pel primer ministre i un consell de ministres.

Les eleccions generals més recents es van dur a terme el 10 de desembre del 2014 al els 9 districtes de l’illa principal així com a la regió autònoma de l’illa de Rodrigues, considerada el desè districte.

Des de les últimes eleccions, el cap de govern va ser sir Anerood Jugnauth, qui ja va ser tres vegades primer ministre i un cop president de Maurici, fins a la seva renúncia el 2017, sent llavors succeït pel seu fill Pravind Jugnauth, com a líder del partit de govern, el Moviment Socialista Militant (MSM).

Històricament, les eleccions sempre han seguit el patró d’un sistema bipartidista, el que també es va complir en aquesta ocasió on la sortint coalició MSM / MMM / PMSD es va enfrontar a l’Alliance Sociale que va incloure a PMXD, Les Verts, MR, MSD and MMSM .

En aspectes internacionals, Maurici és part de Nacions Unides, Unió Africana, Commonwealth, Comissió de l’Oceà Índic, entre d’altres organismes. En matèria de drets humans, respecte a la pertinença als set organismes de la Carta Internacional de Drets Humans, que inclouen al Comitè de Drets Humans (HRC), Maurici n’ha signat o ratificat

Font: wikipedia