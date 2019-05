Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 20 de maig de 2019

El diccionari normatiu valencià defineix sagrament com un signe espiritual que Déu obra en les ànimes i és causant de la gràcia (do sobrenatural i gratuït que Déu concedix a les persones per a l’exercici del bé i la consecució de la benaventurança)

Els sagraments -en la teologia de l’Església catòlica, ortodoxa i copta- són signes sensibles i eficaços de la gràcia invisible de Déu a través dels quals s’atorga la vida divina, és a dir, ofereixen al creient la condició de fills de Déu. Segons el catolicisme, l’ortodòxia i el coptisme van ser instituïts per Jesucrist i confiats a l’Església.

En total les Esglésies catòlica, ortodoxa i copta, reconeixen set sagraments, en ordre:

Baptisme

Eucaristia

Confirmació

Penitència

Unció de malalts

Orde sacerdotal

Matrimoni (unió indissoluble d’home i dona)

Els casats reconeixeran aviat el sagrament del matrimoni perquè és una unió física i espiritual amb la idea de compartir-ho tot fins la mort.

Vaig conèixer la mare d’una noia que estava desesperada quan va agafar una malaltia molt penosa. Aquesta noia d’uns vint anys no parava de plorar perquè confessava que mai no havia faltat Déu. Aquests són signes de desesperació que imploren el socors de Déu

No n’he sabut res més, però tinc l’esperança que aquesta noia hagi pogut anar endavant amb l’ajut de tots

Tres vicis cap al desig de possessió:

gola i embriaguesa

avarícia

luxúria

Quatre vicis irascibles: que -al contrari que els concupiscibles-, no són desitjos sinó mancances, privacions, frustracions.

ira

mandra

tristesa

orgull, supèrbia

Les virtuts teologals són tres: fe, esperança, i caritat. En la teologia catòlica, es diuen virtuts teologals als hàbits que Déu infon en la intel·ligència i en la voluntat de l’home per ordenar les seves accions a Déu mateix.

Font: wikipedia